Церемонія презентації логотипу відбудеться на НСК «Олімпійський»

У вівторок, 12 грудня, мер Києва Віталій Кличко візьме участь у презентації логотипу фіналів Ліги чемпіонів УЄФА 2018. Також почесними гостями заходу стануть президент Федерації футболу України Андрій Павелко, амбасадори чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів – Андрій Шевченко та Ія Андрущак. Цього ж дня вперше головні трофеї найпрестижніших



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Мер Києва Віталій Кличко

Церемонія презентації логотипу відбудеться на НСК «Олімпійський»

У вівторок, 12 грудня, мер Києва Віталій Кличко візьме участь у презентації логотипу фіналів Ліги чемпіонів УЄФА 2018.

Також почесними гостями заходу стануть президент Федерації футболу України Андрій Павелко, амбасадори чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів – Андрій Шевченко та Ія Андрущак.

Цього ж дня вперше головні трофеї найпрестижніших клубних змагань Європи – кубки чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів – відвідають Україну та будуть презентовані на НСК «Олімпійський».

Нагадаємо, 24 та 26 травня 2018 року Київ прийматиме фінальні матчі жіночої та чоловічої Ліги чемпіонів УЄФА.