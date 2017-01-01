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    Кличко візьме участь у презентації логотипу фіналів Ліги чемпіонів УЄФА 2018

    Церемонія презентації логотипу відбудеться на НСК «Олімпійський»
    У вівторок, 12 грудня, мер Києва Віталій Кличко візьме участь у презентації логотипу фіналів Ліги чемпіонів УЄФА 2018. Також почесними гостями заходу стануть президент Федерації футболу України Андрій Павелко, амбасадори чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів – Андрій Шевченко та Ія Андрущак. Цього ж дня вперше головні трофеї найпрестижніших
    • Сьогодні, 12:32
    • Розсилка
    Мер Києва Віталій Кличко
    Мер Києва Віталій Кличко

    Церемонія презентації логотипу відбудеться на НСК «Олімпійський»

    У вівторок, 12 грудня, мер Києва Віталій Кличко візьме участь у презентації логотипу фіналів Ліги чемпіонів УЄФА 2018.

    Також почесними гостями заходу стануть президент Федерації футболу України Андрій Павелко, амбасадори чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів – Андрій Шевченко та Ія Андрущак.

    Цього ж дня вперше головні трофеї найпрестижніших клубних змагань Європи – кубки чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів – відвідають Україну та будуть презентовані на НСК «Олімпійський».

    Нагадаємо, 24 та 26 травня 2018 року Київ прийматиме фінальні матчі жіночої та чоловічої Ліги чемпіонів УЄФА.

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