У столиці Opel протаранив патрульних і загорівся. Водій відволікся на телефон



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У столиці Opel протаранив патрульних і загорівся. Водій відволікся на телефон

У столиці Opel протаранив патрульних і загорівся. Водій відволікся на телефон

У ніч на 23 вересня в Києві на Повітрофлотському проспекті відбулося ДТП. Зіткнулися Opel Vectra і Hyundai Sonata патрульної поліції.

Аварія трапилася близько 3:20.

За попередньою інформацією, патрульні їхали по Повітрофлотському проспекту в бік Севастопольської площі. На з'їзді з моста, який йде через проспект Перемоги, з вулиці Борщагівській виїжджав Opel. У цей момент сталося зіткнення.

Що саме сталося - невідомо. Водій Vectra сказав, що відволікся на телефон. Відразу ж після зіткнення Opel загорівся. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працюють співробітники патрульної поліції, а також виїжджали пожежні і чергували медики. Через ДТП рух по Повітрофлотському проспекту за мостом в бік Севастопольської площі було перекрито.