У Харкові двоє підлітків отруїлися наркотиками: один із них помер



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Якою саме наркотичною речовиною отруїлися молодики, поки невідомо

В Немишлянський відділ поліції надійшло повідомлення про смерть 14-річного підлітка у квартирі однієї з багатоповерхівок по вулиці Харківських дивізій.

У відділі комунікації ГУНП в Харківській області розповіли, що лікарі ще відвезли в реанімацію 15-річного товариша померлого.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Вона встановила, що вранці в гості до 20-річної дівчині прийшли двоє юнаків і дівчина після святкування дня народження. Через деякий час господиня будинку побачила, що хлопці дуже бліді та викликала швидку.

Лікарі поставили підліткам попередній діагноз - «отруєння невідомими наркотичними речовинами».

Інформацію внесли в журнал єдиного обліку Немишлянського відділу поліції.

Всі обставини встановлюються.