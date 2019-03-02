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    У Харкові двоє підлітків отруїлися наркотиками: один із них помер

    • Розсилка
    У Харкові двоє підлітків отруїлися наркотиками: один із них помер

    Якою саме наркотичною речовиною отруїлися молодики, поки невідомо

    В Немишлянський відділ поліції надійшло повідомлення про смерть 14-річного підлітка у квартирі однієї з багатоповерхівок по вулиці Харківських дивізій.

    У відділі комунікації ГУНП в Харківській області розповіли, що лікарі ще відвезли в реанімацію 15-річного товариша померлого.

    На місці працювала слідчо-оперативна група. Вона встановила, що вранці в гості до 20-річної дівчині прийшли двоє юнаків і дівчина після святкування дня народження. Через деякий час господиня будинку побачила, що хлопці дуже бліді та викликала швидку.

    Лікарі поставили підліткам попередній діагноз - «отруєння невідомими наркотичними речовинами».
    Інформацію внесли в журнал єдиного обліку Немишлянського відділу поліції.

    Всі обставини встановлюються.

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