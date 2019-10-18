Іноземець поцупив у столичному супермаркеті елітний коньяк (фото)



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Молодик сховав під футболку пляшку алкогольного напою вартістю 4600 гривень Фото: Нацполіція

Крадієм виявився 24-річний іноземець, який навчається в одному зі столичних вузів

До столичної поліції зателефонували співробітники магазину на проспекті Героїв Сталінграду з повідомленням про те, що у відвідувача виявили елітний коньяк, за який він не розрахувався. На адресу виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Поліцейським адміністратор пояснила, що помітила чоловіка, який довго ходив поміж вітрин та підозріло видивлявся розташування камер відеоспостереження. Далі біля полиць із елітним алкоголем він почав діставати з коробок пляшки та начебто роздивлятися. Цими діями відвідувач привернув увагу охорони магазину, яка згодом на виході виявила в нього несплачений товар.

Як з’ясувалося, чоловік сховав під футболкою пляшку алкогольного напою вартістю 4600 гривень. Зловмисником виявився 24-річний іноземець, який навчається в одному зі столичних вузів.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.