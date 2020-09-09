У столиці туристам продаватимуть запах Києва



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Сувенір виготовлений у формі декоративного саше Фото: Управління туризму та промоцій КМДА

Аромат Києва можна буде відчути за межами столиці

Незабаром туристи, гості та мешканці столиці зможуть придбати незвичайний сувенір із запахом головного символу Києва – каштана. Про це повідомило Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.

«У Києва тепер є свій власний аромат «Київський каштан»!» – йдеться в повідомленні Управління на Facebook.

Сувенір виготовлений у формі декоративного саше та, як запевняють розробники, має свіжий і солодкий запах квітів каштана. Саше чудово підходить для ароматизації шафи, кімнати, офісу чи автомобіля.

Тож, скоро аромат Києва можна буде відчути навіть за межами столиці.

Управління туризму та промоцій КМДА обіцяє незабаром повідомити, де можна протестувати та придбати запах Києва.

Як відомо, пандемія коронавірусу вплинула на усі без винятку галузі Києва. Однією з тих, що найбільше постраждали, є туристична сфера: туристичний потік впав на 70%. У КМДА вирішили покращити туристичний імідж Києва та відшукати креативний шлях виведення туристичної галузі в новий формат.