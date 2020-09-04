Три екзотичні країни відкрили кордони для українців



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Українці на сьогоднішній день можуть подорожувати до 48 країн світу

В умовах пандемії ще три країни відкрили кордони для громадян України. Таким чином, обмеження для українців зняли вже 48 країн.

Про це на онлайн-брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Станом на 3 вересня відкритими і відносно відкритими є 48 країн, куди можуть поїхати наші громадяни. Три країни додалося до цього списку: Бразилія, Домініканська республіка і Республіка Конго», - заявив Кулеба.

«Конго - не популярна точка в українців. А ось Бразилія і Домініканська республіка - це досить цікаво», - сказав він.

За словами глави МЗС, відкритими або відносно відкритими залишаються 48 країн, список яких і правила в'їзду в них можна подивитися на інтерактивній карті МЗС.

«Ми вдячні їм (країнам, - ред.) за їх конструктивну відкриту політику. Ми і далі будемо працювати з нашими партнерами, щоб українці могли подорожувати в умовах пандемії. Але ще раз підкреслюємо: якщо вирішили подорожувати, дотримуйтеся всіх правил безпеки», - сказав він.

Між іншим, американські інфекціоністи оцінили зараження коронавірусом у літаку.

Зазначимо, що нові правила авіаперельотів в умовах пандемії було введено ще навесні.

Лоуковстер Ryanair скасував рейси з України до жовтня.

Як відомо, що Wizz Air скасовує всі рейси з України в Угорщину. Причиною припинення авіасполучення стало рішення угорської влади про закриття кордонів для іноземців з 1 вересня.

Також повідомлялося, що МАУ скасувала низку авіарейсів.

Водночас нагадаємо, що станом на 28 серпня 45 країн відкрили кордони для українців.

Як відомо, Україна закрила свої кордони для іноземних громадян. Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня. Обмеження діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.

Разом з тим головна санітарна лікарка Канади Тереза Там заявила, що для зменшення ризику зараження Covid-19 під час пандемії варто відмовитися від поцілунків із новими людьми та почати займатися сексом у масці, яка б закривала ніс та рот.