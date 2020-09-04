Доведеться креативити: столична влада думає, як вивести туристичну сферу з кризи



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Під час карантину в Києві залишився лише внутрішній туризм

Через пандемію коронавірусу туристичний потік у Київ упав на 70%

Пандемія коронавірусу вплинула на усі без винятку галузі Києва. Однією з тих, що найбільше постраждали, є туристична сфера. Про це під час Міжнародного туристичного форуму Tourism Women Forum розповіла заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«Коли почався карантин, одразу найбільше почали думати про медицину, соціальну сферу. Але питання щодо суб’єктів підприємництва, які живлять нашу економіку, тоді не стояло. Зараз ми бачимо, що сфера, яка давала прибутки, сплачувала податки, забезпечувала людей роботою, перебуває в кризовому стані. Минулого року Київ отримав 65 мільйонів гривень туристичного збору. Цьогоріч зібрано 20 мільйонів, але левова частина є наслідком попереднього року роботи. Туристичний потік впав на 70%, і в нас фактично залишився тільки внутрішній туризм», – зазначила Хонда.

Вона також зауважила, що ситуація з епідемією розвивається настільки непередбачувано, що туристичні заклади не встигають переформатовувати роботу до санітарних вимог, які часто змінюються. Крім того, ми не всі готові реагувати на зміни карантинних зон, і для бізнесу це створює додаткові складнощі в організації роботи.

«Коронавірус оголив ті проблеми, які не були так помітні раніше, і ми тепер маємо змогу їх виправити і покращити туристичний імідж Києва. І ми зібралися тут для того, щоб разом знайти той креативний шлях і ту можливість, яка б дала нашій галузі вийти в новий формат», – додала Хонда.

Нагадаємо, 28 серпня під будівлею Кабінету міністрів проходить акція протесту через заборону на в'їзд іноземців в Україну. В акції протесту взяли участь представники туристичної галузі, представники івент-індустрії, сфери розваг.