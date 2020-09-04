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    Україна скоротила список «червоних» країн: що змінилося

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    Україна скоротила список «червоних» країн: що змінилося

    «Червоний» список скоротили до 50 країн

    Міністерство охорони здоров’я оновило список країн «червоної» та «зеленої» зон. Відповідний перелік був опублікований сьогодні, 4 вересня, на сайті відомства.

    Загалом до «зеленої» зони потрапили 150 країн + Україна, тоді як два тижні тому їх було 123. По приїзду з них не потрібно проходити самоізоляцію чи робити тест на коронавірус. З країн, до яких українці можуть полетіти на відпочинок, у «зелену зону» цього тижня перейшла Албанія, також там залишаються Болгарія, Єгипет та Туреччина.


    У «червоній» зоні наразі перебувають 50 країн. Після повернення з відпочинку в цих країнах українці мають піти на самоізоляцію на 14 днів із застосуванням додатку «Дій вдома». Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту. З них до популярних туристичних напрямків, куди українці можуть полетіти на відпочинок, відносяться Хорватія та Чорногорія.

    Також нагадаємо, що в умовах пандемії ще три країни відкрили кордони для громадян України. Таким чином, обмеження для українців зняли вже 48 країн.

    Між іншим, американські інфекціоністи оцінили зараження коронавірусом у літаку.

    Разом з тим лоуковстер Ryanair скасував рейси з України до жовтня. 

    Як відомо, що Wizz Air скасовує всі рейси з України в Угорщину. Причиною припинення авіасполучення стало рішення угорської влади про закриття кордонів для іноземців з 1 вересня.

    Також повідомлялося, що МАУ скасувала низку авіарейсів.

    Як відомо, Україна закрила свої кордони для іноземних громадян. Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня. Обмеження діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.

      Читайте також: Інфекціоніст: У кінці вересня школи закриються, у листопаді матимемо ситуацію, як в Італії



    Туреччина Чорногорія Єгипет відпочинок туризм українці Болгарія Хорватія Україна мандрівка Албанія коронавірус
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