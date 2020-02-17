У столиці ураганний вітер: фахівці радять киянам триматися подалі від дерев



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У Києві оголошено штормове попередження

У понеділок, 17 лютого, вранці в Києві пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомлялося, в Україні у понеділок, 17 лютого, очікується потепління до +14 градусів. Найтепліше буде у західних областях України. Зокрема, там повітря у цей день прогріється до +10…+14 градусів за Цельсієм. Трохи прохолодніше буде у центрі, на півночі та на півдні країни. Там температура повітря становитиме від +7…+9 градусів.

Проте, тепло радуватиме українців недовго. Адже уночі в більшості регіонів країни очікуються незначні заморозки - +1 ... -3 градуси.