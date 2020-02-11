У горах Грузії знайшли тіло туриста з України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співробітники пошукової служби Грузії та місцеві волонтери шукали туриста два дні Фото: Рустави-2

Напередодні з вершини Тетнульд зійшла лавина

Рятувальники Грузії виявили тіло туриста з України, якого шукали із 10 лютого.

«Тіло загиблого громадянина України виявили під снігом в районі вершини Тетнульд, де напередодні зійшла лавина», — пише Інтерфакс-Україна.

У службі з управління надзвичайними ситуаціями Грузії підтвердили журналістам цю інформацію.

Раніше повідомлялося, що у горах Грузії рятувальники шукали зниклого українця. Пошуки велися з понеділка. До пошуків громадянина України долучилися місцеві добровольці.

Напередодні в районі вершини Тетнульді сталося сходження відразу двох лавин. У районі сходження лавини опинилися четверо туристів з Чехії. Рятувальники надали їм допомогу. Пізніше ЗМІ повідомили, що під лавину могла потрапити ще одна людина, зокрема, український турист.

Також нагадаємо, що напередодні на гірськолижному курорті у Польщі загинули дві людини.

Також у понеділок потужний ураган накрив Європу: загинуло щонайменше шестеро людей.

В Україні також вирувала негода. Так, 10 лютого на Прикарпатті вітер позривав дахи та залишив без світла 45 селищ.

До слова, в українських Карпатах випало понад метр снігу. Крім того, метеорологи оголосили штормове попередження: в Україні різко погіршиться погода.