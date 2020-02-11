У горах Грузії знайшли тіло туриста з України
Напередодні з вершини Тетнульд зійшла лавина
Рятувальники Грузії виявили тіло туриста з України, якого шукали із 10 лютого.
«Тіло загиблого громадянина України виявили під снігом в районі вершини Тетнульд, де напередодні зійшла лавина», — пише Інтерфакс-Україна.
У службі з управління надзвичайними ситуаціями Грузії підтвердили журналістам цю інформацію.
Раніше повідомлялося, що у горах Грузії рятувальники шукали зниклого українця. Пошуки велися з понеділка. До пошуків громадянина України долучилися місцеві добровольці.
Напередодні в районі вершини Тетнульді сталося сходження відразу двох лавин. У районі сходження лавини опинилися четверо туристів з Чехії. Рятувальники надали їм допомогу. Пізніше ЗМІ повідомили, що під лавину могла потрапити ще одна людина, зокрема, український турист.
Також нагадаємо, що напередодні на гірськолижному курорті у Польщі загинули дві людини.
Також у понеділок потужний ураган накрив Європу: загинуло щонайменше шестеро людей.
В Україні також вирувала негода. Так, 10 лютого на Прикарпатті вітер позривав дахи та залишив без світла 45 селищ.
До слова, в українських Карпатах випало понад метр снігу. Крім того, метеорологи оголосили штормове попередження: в Україні різко погіршиться погода.