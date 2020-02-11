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    У горах Грузії знайшли тіло туриста з України

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    Співробітники пошукової служби Грузії та місцеві волонтери шукали туриста два дні&nbsp; - У горах Грузії знайшли тіло туриста з України
    Співробітники пошукової служби Грузії та місцеві волонтери шукали туриста два дні 
    Фото: Рустави-2

    Напередодні з вершини Тетнульд зійшла лавина

    Рятувальники Грузії виявили тіло туриста з України, якого шукали із 10 лютого.

    «Тіло загиблого громадянина України виявили під снігом в районі вершини Тетнульд, де напередодні зійшла лавина», — пише Інтерфакс-Україна.

    У службі з управління надзвичайними ситуаціями Грузії підтвердили журналістам цю інформацію.

    Раніше повідомлялося, що у горах Грузії рятувальники шукали зниклого українця. Пошуки велися з понеділка. До пошуків громадянина України долучилися місцеві добровольці.

    Напередодні в районі вершини Тетнульді сталося сходження відразу двох лавин. У районі сходження лавини опинилися четверо туристів з Чехії. Рятувальники надали їм допомогу. Пізніше ЗМІ повідомили, що під лавину могла потрапити ще одна людина, зокрема, український турист.

    Також нагадаємо, що напередодні на гірськолижному курорті у Польщі загинули дві людини

    Також у понеділок потужний ураган накрив Європу: загинуло щонайменше шестеро людей.

    В Україні також вирувала негода. Так, 10 лютого на Прикарпатті вітер позривав дахи та залишив без світла 45 селищ.

    До слова, в українських Карпатах випало понад метр снігу. Крім того, метеорологи оголосили штормове попередження: в Україні різко погіршиться погода.

     

    туризм Грузія рятувальники вітер ураган негода
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