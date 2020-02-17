Потепління до +14: прогноз погоди в Україні на 17 лютого



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Опадів 17 лютого не прогнозують

В Україні у понеділок, 17 лютого, очікується потепління до +14 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Як зазначається, найтепліше буде у західних областях України. Зокрема, там повітря у цей день прогріється до +10…+14 градусів за Цельсієм.

Трохи прохолодніше буде у центрі, на півночі та на півдні країни. Там температура повітря становитиме від +7…+9 градусів.

У той же час найнижчі температурні показники спостерігатимуться у східних областях України: +3… +7 градусів протягом усього дня.

Проте, тепло радуватиме українців не довго. Адже уночі в більшості регіонів країни очікуються незначні заморозки - +1 ... -3 градуси.

У той же час у східних областях температура повітря опуститься до -3 ... -8 градусів. За прогнозом синоптиків, найхолодніше буде у Донецькій, Луганській і Харківській областях.

Крім цього, на території країни очікуються пориви вітру до 7-12 м / с.

Опадів на 17 лютого не прогнозують.