Потепління до +14: прогноз погоди в Україні на 17 лютого
Опадів 17 лютого не прогнозують
В Україні у понеділок, 17 лютого, очікується потепління до +14 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Як зазначається, найтепліше буде у західних областях України. Зокрема, там повітря у цей день прогріється до +10…+14 градусів за Цельсієм.
Трохи прохолодніше буде у центрі, на півночі та на півдні країни. Там температура повітря становитиме від +7…+9 градусів.
У той же час найнижчі температурні показники спостерігатимуться у східних областях України: +3… +7 градусів протягом усього дня.
Проте, тепло радуватиме українців не довго. Адже уночі в більшості регіонів країни очікуються незначні заморозки - +1 ... -3 градуси.
У той же час у східних областях температура повітря опуститься до -3 ... -8 градусів. За прогнозом синоптиків, найхолодніше буде у Донецькій, Луганській і Харківській областях.
Крім цього, на території країни очікуються пориви вітру до 7-12 м / с.
Опадів на 17 лютого не прогнозують.