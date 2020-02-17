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    Потепління до +14: прогноз погоди в Україні на 17 лютого

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    Потепління до +14: прогноз погоди в Україні на 17 лютого

    Опадів 17 лютого не прогнозують

    В Україні у понеділок, 17 лютого, очікується потепління до +14 градусів.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Як зазначається, найтепліше буде у західних областях України. Зокрема, там повітря у цей день прогріється до +10…+14 градусів за Цельсієм.

    Трохи прохолодніше буде у центрі, на півночі та на півдні країни. Там температура повітря становитиме від +7…+9 градусів.

    У той же час найнижчі температурні показники спостерігатимуться у східних областях України: +3… +7 градусів протягом усього дня.

    Проте, тепло радуватиме українців не довго. Адже уночі в більшості регіонів країни очікуються незначні заморозки - +1 ... -3 градуси.

    У той же час у східних областях температура повітря опуститься до -3 ... -8 градусів. За прогнозом синоптиків, найхолодніше буде у Донецькій, Луганській і Харківській областях.

    Крім цього, на території країни очікуються пориви вітру до 7-12 м / с.

    Опадів на 17 лютого не прогнозують.

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