У столиці відбудеться V Міжнародний Kyiv Euro Marathon: деталі пробігу

Марафон відбудеться в центрі Києва

25 квітня у Києві відбудеться легкоатлетичний пробіг V Міжнародний Kyiv Euro Marathon. Євро Марафон – міжнародні змагання, що внесені в Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих заходів України, які в умовах протиепідемічних обмежень дозволяється проводити без глядачів. Підписане відповідне розпорядження КМДА № 881.

Ініціатором проведення марафону виступила ГО «ТОП Раннерз».

«Чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій з марафонського бігу V Kyiv Euro Marathon – це дуже важливі змагання. За попередніми заявками, участь у них візьмуть 40 спортсменів із 11 країн. Захід проходить за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні. Тож для нас велика честь, що марафон відбудеться саме у Києві. І я переконана, що захід такого високого ґатунку позитивно вплине на імідж української столиці. Ми готові всіляко сприяти організаторам, аби змагання пройшли на високому на організаційному рівні з дотриманням усіх протиепідемічних правил», – зазначила заступниця голови Київської міської держадміністрації Олена Говорова.

Марафон відбудеться за маршрутом: вул. Саксаганського, 2/34 (автомобільно-паркувальний майданчик перед касами Палацу Спорту, Північний вихід з НСК «Олімпійський») – рух вул. Саксаганського в напрямку площі Перемоги – з площі Перемоги – проспектом Перемоги (тільки непарна сторона) до перехрестя з вул. Академіка Янгеля, на перехресті просп. Перемоги з вул. Академіка Янгеля – розворот у зворотному напрямку проспектом Перемоги – з площі Перемоги – вулицею Саксаганського – вул. Саксаганського, 2/34 (автомобільно-паркувальний майданчик перед касами Палацу Спорту).

За маршрутом проведення забігу передбачено заборону руху транспорту з 08:00 до 15:30 25 квітня.

Про зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося, цьогоріч Відкритий легкоатлетичний благодійний «Пробіг під каштанами», приурочений до дня столиці, проходитиме одразу в двох форматах.