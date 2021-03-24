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    Став відомий формат карантинного «Пробігу під каштанами»

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    Минулого року через карантин вулицями міста пробігли лише 10 &laquo;амбасадорів&raquo; - Став відомий формат карантинного «Пробігу під каштанами»
    Минулого року через карантин вулицями міста пробігли лише 10 «амбасадорів»

    Охочі приєднатися до марафону наприкінці травня можуть зробити це онлайн

    Цьогоріч Відкритий легкоатлетичний благодійний «Пробіг під каштанами», приурочений до дня столиці, проходитиме одразу в двох форматах. Про це повідомили його організатори.

    «Запланований 28-й старт ми перенесли на 2021, в очікуванні кращої ситуації. Благодійні внески, які були здійснені в 2020 році, збережені і будуть враховані цього року... Ми провели опитування серед представників команд і індивідуальних учасників. На сьогоднішні понад 90% відповідей на користь оффлайн зустрічі і майже 10% хочуть долучитися онлайн", – сказано в повідомленні на сайті заходу у вівторок.

    Організатори пробігу нагадали, що в 2020 році в зв'язку з Covid-19 вперше змінили формат проведення заходу. Пробіг відбувся онлайн і отримав досить сильну підтримку від учасників.

    «Організатори благодійного проєкту готують два формати проведення 28-го «Пробігу під каштанами» 30 травня 2021 року», – повідомила ініціатор і організатор проекту Ірина Кузнєцова.

    За її словами, оффлайн на старт можна приєднатися на Майдані Незалежності, при цьому дотримуватися правил гігієни – обов'язково. До них належить правильно одягнена маска і дотримання відстані між учасниками, вітається наявність дезінфекторів та/або рукавиць у відвідувачів, окулярів, власних багаторазових пляшок з водою.

    Онлайн зможуть приєднатися всі охочі незалежно від часу і місця участі. Для цього необхідно завантажити безкоштовний мобільний застосунок Strava, зареєструватися в ньому і приєднатися до групи «Пробіг під каштанами». У день заходу, 30.05.2021 о 11:00 вийти на прогулянку або пробіжку, відкрити програму, натиснути старт, через 5 км – фініш.

    «Пам'ятайте, це не змагання! Тобто не місце в рейтингу, головне – бути частиною великого старту!», – зазначили організатори.

    «Цього року місто забезпечить підтримку благодійного проекту з метою скорочення витрат фонду на організацію заходу, адже внески учасників за традицією прямують реципієнту – Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України", - сказано в повідомленні.

    Пробіг під каштанами» проходить з 1993 року та є наймасовішим спортивно-благодійним проєктом в Україні. З кожним роком до заходу долучається все більше учасників та звертаються нові реципієнти. Проте основним реципієнтом Пробігу з 2002 року є Науково-практичний медичний Центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

    Як вже повідомлялося, минулого року через карантинні обмеження марафон відбувся переважно в онлайн форматі. На відкритому повітрі дистанцію в 5 кілометрів пробігли 10 киян, яких організатори обрали «амбасадорами столиці».

    Теги: Київ марафон благодійність місто
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