Став відомий формат карантинного «Пробігу під каштанами»

Охочі приєднатися до марафону наприкінці травня можуть зробити це онлайн

Цьогоріч Відкритий легкоатлетичний благодійний «Пробіг під каштанами», приурочений до дня столиці, проходитиме одразу в двох форматах. Про це повідомили його організатори.

«Запланований 28-й старт ми перенесли на 2021, в очікуванні кращої ситуації. Благодійні внески, які були здійснені в 2020 році, збережені і будуть враховані цього року... Ми провели опитування серед представників команд і індивідуальних учасників. На сьогоднішні понад 90% відповідей на користь оффлайн зустрічі і майже 10% хочуть долучитися онлайн", – сказано в повідомленні на сайті заходу у вівторок.

Організатори пробігу нагадали, що в 2020 році в зв'язку з Covid-19 вперше змінили формат проведення заходу. Пробіг відбувся онлайн і отримав досить сильну підтримку від учасників.

«Організатори благодійного проєкту готують два формати проведення 28-го «Пробігу під каштанами» 30 травня 2021 року», – повідомила ініціатор і організатор проекту Ірина Кузнєцова.

За її словами, оффлайн на старт можна приєднатися на Майдані Незалежності, при цьому дотримуватися правил гігієни – обов'язково. До них належить правильно одягнена маска і дотримання відстані між учасниками, вітається наявність дезінфекторів та/або рукавиць у відвідувачів, окулярів, власних багаторазових пляшок з водою.

Онлайн зможуть приєднатися всі охочі незалежно від часу і місця участі. Для цього необхідно завантажити безкоштовний мобільний застосунок Strava, зареєструватися в ньому і приєднатися до групи «Пробіг під каштанами». У день заходу, 30.05.2021 о 11:00 вийти на прогулянку або пробіжку, відкрити програму, натиснути старт, через 5 км – фініш.

«Пам'ятайте, це не змагання! Тобто не місце в рейтингу, головне – бути частиною великого старту!», – зазначили організатори.

«Цього року місто забезпечить підтримку благодійного проекту з метою скорочення витрат фонду на організацію заходу, адже внески учасників за традицією прямують реципієнту – Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України", - сказано в повідомленні.

Пробіг під каштанами» проходить з 1993 року та є наймасовішим спортивно-благодійним проєктом в Україні. З кожним роком до заходу долучається все більше учасників та звертаються нові реципієнти. Проте основним реципієнтом Пробігу з 2002 року є Науково-практичний медичний Центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Як вже повідомлялося, минулого року через карантинні обмеження марафон відбувся переважно в онлайн форматі. На відкритому повітрі дистанцію в 5 кілометрів пробігли 10 киян, яких організатори обрали «амбасадорами столиці».