У Дніпровському онлайн-марафоні взяло участь 2000 бігунів із чотирьох континентів

Dnipro Half Marathon Online став заключним з п’яти етапів бігової ліги Ukrainian Majors Running League 2020 Online

Понад 2000 бігунів з 22-х країн світу і чотирьох континентів 21-22 листопада взяли участь у ювілейному Дніпровському півмарафоні 5th Interpipe Dnipro Half Marathon Online.

Через карантинні обмеження зібрати всіх учасників в одному місці не вдалося, зате кожен біг там, де йому зручно, фіксуючи подолану дистанцію за допомогою телефонів та GPS-трекерів. Крім півмарафонської дистанції, до програми змагань увійшли забіги на 10 км та 4,2 км.

«Ми біжимо на відстані, але ми об'єднані спільними цінностями, спогадами, тим важливим, що нас наповнює», - вважає генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький.

Поміж інших, участь у пробігу взяла команда бігового клубу «Рука об руку», де займаються діти з діагнозом ДЦП зі своїми сім’ями. А понад 300 учасників російсько-української війни вийшли на старт «Ветеранської десятки».

Дніпровський півмарафон 5th Interpipe Dnipro Half Marathon Online став заключним з п’яти етапів бігової ліги Ukrainian Majors Running League 2020 Online, яка цьогоріч відбулася в онлайн-форматі. Бігуни, які пробігли усі п’ять заходів, здобудуть шосту медаль – фінішера Бігової Ліги.

Нагадаємо, що на медалях Дніпровського півмарафону-2020 зобразили олімпійську чемпіонку Людмилу Шевцову.

Джерело: Федерація легкої атлетики України