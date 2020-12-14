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    Українська легкоатлетка отримала чотирирічну дискваліфікацію за вживання допінгу

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    Вікторія Хапіліна - Українська легкоатлетка отримала чотирирічну дискваліфікацію за вживання допінгу
    Вікторія Хапіліна
    Світлина - Instagram Вікторії Хапіліної

    Вікторія Хапіліна не зможе виступати до 11 жовтня 2024 року

    28-річна українська легкоатлетка Вікторія Хапіліна отримала чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Позитивний тест наша спортсменка здала після перемоги на Софійському марафоні у жовтні. В її пробі виявлений поширений заборонений препарат еритропоетин. Як повідомляє сайт AIU, дискваліфікація вступає в силу з 11 жовтня 2020 року.

    Еритропоетин підсилює здатність м'язів витримувати вправи на витривалість з допомогою активнішої подачі кисню. В 2012 році через вживання ЕРО отримав довічну дискваліфікацію і був позбавлений усіх своїх титулів американський велогонщик Ленс Армстронґ.

    Зауважимо, що за підсумками марафону Wizz Air Sofia-2020 через позитивні допінг-тести були відсторонені переможці як серед чоловіків, так і серед жінок, проте якщо Вікторія Хапіліна з України вже отримала покарання, то справа Юссефа Сбайї з Марокко наразі продовжує розглядатися.

    Перемога Хапіліної в Софії була сенсацією. 42 кілометри і 195 метрів дистанції 28-річна бігунка з Мелітополя Запорізької області тоді подолала з рекордним для себе часом – 2 години, 27 хвилин і 57 секунд.

    Хапіліна стала черговою українською жертвою порушення антидопінгових правил. Тільки за останній рік тривалі дискваліфікації отримали одна з найкращих у нашій країні стрибунок у висоту Катерина Табашник та дворазова чемпіонка Європи з бігу на 800 м Наталія Кроль (Прищепа).

     Читайте також: Призерка Євро Тітімець: Для пом’якшення покарання пропонували визнати провину і сказати, хто ще вживає допінг
    Теги: допінг марафон легка атлетика Ленс Армстронґ Вікторія Хапіліна Юссеф Сбайї
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