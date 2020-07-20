  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У столиці з вівторка запрацюють дитячі муніципальні санаторії

    • Розсилка
    Санаторії будуть заповненими лише на 50% - У столиці з вівторка запрацюють дитячі муніципальні санаторії
    Санаторії будуть заповненими лише на 50%

    Із 27 липня столичні дітлахи зможуть розпочати реабілітацію та лікування у міських санаторіях

    Завтра, 21 липня, відновлять роботу шість дитячих муніципальних санаторіїв. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    «Із 21 липня ми відновлюємо роботу шести муніципальних санаторних закладів для дітей. І з 27 липня столичні дітлахи, які цього потребують, зможуть розпочати реабілітацію та лікування. Цей тиждень потрібен санаторіям для оформлення путівок дітям», - написав Кличко. 

    Він зазначив, що санаторії працюватимуть із дотриманням суворих санітарних правил та регламентів та будуть заповненими на 50%.

    «Днями перевірили готовність до відновлення роботи після карантину дитячого санаторію «Орлятко» у Ворзелі. Санаторій має гастроентерологічний та ортопедичний профіль. Заклад частково відремонтували, утеплили, закупили спортивний інвентар, медичне обладнання та меблі, - повідомив мер столиці. - Також, дбаючи про здоров‘я наших дітей,  цього року плануємо  відкрити ще два відділення для реабілітації дітей з кардіоревматологічними захворюваннями - у санаторії «Лісова поляна» та ендокринологічними захворюваннями - у санаторії «Ялинка», - зазначив Віталій Кличко.

     

    Віталій Кличко діти відпочинок мер лікарня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ