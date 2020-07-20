У столиці з вівторка запрацюють дитячі муніципальні санаторії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Санаторії будуть заповненими лише на 50%

Із 27 липня столичні дітлахи зможуть розпочати реабілітацію та лікування у міських санаторіях

Завтра, 21 липня, відновлять роботу шість дитячих муніципальних санаторіїв. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Із 21 липня ми відновлюємо роботу шести муніципальних санаторних закладів для дітей. І з 27 липня столичні дітлахи, які цього потребують, зможуть розпочати реабілітацію та лікування. Цей тиждень потрібен санаторіям для оформлення путівок дітям», - написав Кличко.

Він зазначив, що санаторії працюватимуть із дотриманням суворих санітарних правил та регламентів та будуть заповненими на 50%.

«Днями перевірили готовність до відновлення роботи після карантину дитячого санаторію «Орлятко» у Ворзелі. Санаторій має гастроентерологічний та ортопедичний профіль. Заклад частково відремонтували, утеплили, закупили спортивний інвентар, медичне обладнання та меблі, - повідомив мер столиці. - Також, дбаючи про здоров‘я наших дітей, цього року плануємо відкрити ще два відділення для реабілітації дітей з кардіоревматологічними захворюваннями - у санаторії «Лісова поляна» та ендокринологічними захворюваннями - у санаторії «Ялинка», - зазначив Віталій Кличко.