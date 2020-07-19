У столиці зафіксували 87 нових випадків захворювання на коронавірус



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До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів

Найбільшу кількість випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі

Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 87 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили коронавірус, зросла на 87 людей. Серед них 5 медиків. На сьогодні в столиці вже 6884 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», – повідомив Кличко.

Серед тих, що захворіли: 44 жінки віком від 21 до 83 років, 39 чоловіків від 19 до 62 років. Та четверо хлопчиків віком від 1 до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 6 людей. Всього коронавірус подолали 2366 киян.

«Найбільшу кількість випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 18. Печерському – 14. Та в Дніпровському районі – 11 випадків, – зазначив мер столиці. – Те, як змінюється епідеміологічна ситуація залежить від кожного з нас. Тому, будь ласка, дотримуйтесь простих правил та бережіть себе», – підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, станом на ранок 19 липня в Україні зафіксовано 731 новий випадок коронавірусу, це на 116 випадків менше, ніж учора (847).

Одужали – 354 (вчора 756), померли – 8 (вчора 21).

Загалом одужали 30 879 осіб, летальних випадків – 1 485.

У Києві виявлено хворих 87 осіб (вчора 108). Також 22 випадкі зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 27) і 109 – на Львівщині (вчора 137), 67 – на Рівненщині (вчора 75).

Коронавірус в Україні

Всього 58842

Одужали 30879

Хворіють 26478

Померли 1485

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Як повідомлялося, станом на ранок 18 липня в Україні зафіксовано 847 нових випадки коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (809).

Одужали – 756 (вчора 838), померли – 21 (вчора 11).

Загалом одужали 30 525 осіб, летальних випадків – 1 477.

У Києві виявлено хворих 108 осіб (вчора 76). Також 27 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 30) і 137 – на Львівщині (вчора 132), 75 – на Рівненщині (вчора 88).