Кличко благословив сина йти в мери



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«Старший син Єгор зробив мені подарунок на День народження» – Кличко

У передвиборчі перегони за посаду мера столиці підключився старший син Віталія Кличка

Сьогодні, 19 липня, мер Києва Віталій Кличко святкує день народження – йому виповнилося 49 років. Незвичний подарунок йому зробив старший син Єгор – сказав, що йде в мери Києва.

Про це Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши спільне фото з сином.

«Старший син Єгор зробив мені подарунок на День народження. Сказав, що йде в мери Києва! Благословив його, звичайно», – написав Кличко.

Як відомо, 16 липня партія «Слуга народу» визначилася з кандидатом на вибори мера Києва. Так, на вибори мера столиці від провладної партії буде висуватися Ірина Верещук.

Зазначимо, про намір брати участь у виборах мера Києва заявили п’ять депутатів від «Слуги народу» – Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Дмитро Гурін.

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