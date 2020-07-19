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    Кличко благословив сина йти в мери

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    &laquo;Старший син Єгор зробив мені подарунок на День народження&raquo; &ndash; Кличко - Кличко благословив сина йти в мери
    «Старший син Єгор зробив мені подарунок на День народження» – Кличко

    У передвиборчі перегони за посаду мера столиці підключився старший син Віталія Кличка

    Сьогодні, 19 липня, мер Києва Віталій Кличко святкує день народження – йому виповнилося 49 років. Незвичний подарунок йому зробив старший син Єгор – сказав, що йде в мери Києва.

    Про це Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши спільне фото з сином.

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    «Старший син Єгор зробив мені подарунок на День народження. Сказав, що йде в мери Києва! Благословив його, звичайно», – написав Кличко.

    Як відомо, 16 липня партія «Слуга народу» визначилася з кандидатом на вибори мера Києва. Так, на вибори мера столиці від провладної партії буде висуватися Ірина Верещук.

    Зазначимо, про намір брати участь у виборах мера Києва заявили п’ять депутатів від «Слуги народу» – Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Дмитро Гурін.

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