У столиці затримано банду, яка викрадала виключно автомобілі Toyota



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Один із викрадених автомобілів марки Toyota Фото: Нацполіція

Вже встановлено причетність учасників банди, мінімум, до дев'яти фактів викрадення автомобілів Toyota в Києві та Київській області

Правоохоронцями викрито та припинено діяльність злочинної групи, яка на території Києва та області незаконно заволоділа автомобілями марки Toyota, вартістю 6 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

«Наразі встановлена причетність учасників злочинної групи до дев'ятьох випадків незаконного заволодіння автомобілями марки Toyota на території Києва та Київської області. Сума збитків складає близько 6 мільйонів гривень. Організаторам та одному з виконавців вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 400 тисяч до 3,5 мільйонів гривень», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські задокументували та припинили діяльність злочинної групи, члени якої вчиняли незаконні заволодіння транспортними засобами у 2019 — 2020 роках.

Встановлено, що ролі та функції кожного учасника групи були чітко розподілені. Організатором та співорганізатором групи стали уродженці АР Крим, 47-ми та 28-ми років відповідно. Організатор групи — раніше неодноразово судимий. Також встановлена участь у групі шістьох виконавців — уродженців АР Крим, Запоріжжя, Києва та іншої держави.





У ході слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що під час викрадення автівок учасники групи використовували найсучасніші технології — для відкриття та приведення в дію двигуна. Також зловмисники підроблювали або замінювали ідентифікаційні номери агрегатів на викрадених автомобілях та реалізовували автомобілі-«двійники».

Також учасники групи вимагали від потерпілих гроші за повернення викраденого автомобіля. Якщо власник відмовлявся, здавали викрадений транспорт на розборку. Так, 15 червня було затримано учасників групи.

У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів виявлені та вилучені речові докази, які зловмисники використовували у своїй злочинній діяльності. Зокрема — номерні знаки, радіостанції, пристрої для заглушення, інструменти та прибори для злому замків автомобіля, сигналу, детектори поля, кодграбери та інші предмети.

Окрім того, під час проведення санкціонованих обшуків на Київщині, Запоріжжі та Прикарпатті було розшукано та вилучено викрадені транспортні засоби.

Наразі задокументовано дев’ять фактів незаконного заволодіння автотранспорту категорії преміумкласу учасниками групи. Загальна сума матеріального збитку становить майже 6 мільйонів гривень.

Водночас поліцейські проводять комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення фактів незаконного заволодіння цієї групою транспортними засобами на території держави минулих років.

Окрім того, Печерським районним судом міста Києва вже обрано запобіжні заходи трьом зловмисникам. 47-річному організатору — тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2 млн 500 тисяч гривень. Співорганізатору — тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 3 млн 500 тисяч гривень. Одному з виконавців — тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 400 тисяч 900 гривень.

Відносно інших учасників злочинної групи вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове слідство, розпочате за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, триває. Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі.