Працівник автомийки в Києві викрав автомобіль



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Молодик на чужому авто поїхав у напрямку Житомирської області

До столичної поліції звернувся киянин та повідомив про викрадення його транспортного засобу. На місце події для документування злочину прибула слідчо-оперативна група територіального управління.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зі слів власника автомобіля, напередодні він залишив «Мерседес» на майданчику однієї із автомийок та передав ключі адміністрації закладу. Один із працівників, перебуваючи у приміщенні автомийки та маючи доступ до ключів від автівок, вирішив заволодіти іномаркою.

Правоохоронці встановили та затримали 25-річного чоловіка, який на чужому авто поїхав у напрямку Житомирської області, де він постійно мешкав. Зловмисник перебував напідпитку і пояснити причину свого вчинку не зміг.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Чоловіку оголошено підозру.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, у травні столична поліція затримала мешканця Чернівців, який підозрюється у викраденні кількох автомобілів.