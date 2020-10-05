У столиці зросла кількість класів, відправлених на самоізоляцію через коронавірус



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Частина учнів київських шкіл перебувають на дистанційному навчанні

Наразі у Києві на карантин закриті три школи

Станом на 5 жовтня у Києві закриті на карантин 3 школи через випадки захворювання на коронавірус серед вчителів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Ситуація в школах та дитячих садочках поки контрольована. На сьогодні в місті закриті на карантин 3 школи через випадки захворювання серед вчителів. Іще одна школа відновила навчальний процес після карантину. Але значно збільшилась кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів», - розповів мер.

За його словами, на дистанційному навчанні перебуває 331 клас у 130 школах.

У Києві всього 375 хворих на коронавірус школярів. Також хворіють 259 педагогів, що на 54 більше порівняно з минулою п’ятницею.

«У дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закрита 41 група у 36 садках. Два садочки у Деснянському районі зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках – понад 53%», - зазначив Кличко.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 124551

Одужали 101252

Померли 4430

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Як повідомлялося, за минулу добу, 4 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 286 осіб. Це на 121 особу менше, ніж за попередню добу (за добу 3 жовтня було 407 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 24736 випадків захворювання на Covid-19.