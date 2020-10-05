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    Епідемія в Києві: Кличко відзвітував про ситуацію в місті (відео)

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    Під час карантину мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги - Епідемія в Києві: Кличко відзвітував про ситуацію в місті (відео)
    Під час карантину мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги

    Мер розповів, скільки шкіл і садочків закриті на карантин

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах поширення коронавірусу.

    Так, столичний голова поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • яка смертність від коронавірусу;
    • скільки шкіл та садків закриті на карантин в Києві;
    • чи дозволять вболівальникам відвідувати футбольні матчі;
    • про плани ремонту столичних доріг на наступний рік.


    Нагадаємо, в Україні з понеділка, 5 жовтня, почали діяти оновлені карантинні зони з огляду на епідеміологічні ситуації в регіонах. Згідно з новим поділом Київ перебуває у «жовтій» карантинній зоні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      230233
    • Хворіють
      124551
    • Одужали
      101252
    • Померли
      4430

    За минулу добу, 4 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 286 осіб. Це на 121 особу менше, ніж за попередню добу (за добу 3 жовтня було 407 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 24736 випадків захворювання на Covid-19.

    Віталій Кличко Київ епідемія кияни коронавірус
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