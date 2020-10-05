Епідемія в Києві: Кличко відзвітував про ситуацію в місті (відео)
Мер розповів, скільки шкіл і садочків закриті на карантин
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах поширення коронавірусу.
Так, столичний голова поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- яка смертність від коронавірусу;
- скільки шкіл та садків закриті на карантин в Києві;
- чи дозволять вболівальникам відвідувати футбольні матчі;
- про плани ремонту столичних доріг на наступний рік.
Нагадаємо, в Україні з понеділка, 5 жовтня, почали діяти оновлені карантинні зони з огляду на епідеміологічні ситуації в регіонах. Згідно з новим поділом Київ перебуває у «жовтій» карантинній зоні.
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За минулу добу, 4 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 286 осіб. Це на 121 особу менше, ніж за попередню добу (за добу 3 жовтня було 407 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 24736 випадків захворювання на Covid-19.