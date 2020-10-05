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    Коронавірус у Києві: за добу одужало більше пацієнтів, ніж виявлено нових хворих

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    Коронавірус у Києві: за добу одужало більше пацієнтів, ніж виявлено нових хворих

    Минулої доби від коронавірусу померли десять киян

    За минулу добу, 4 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 286 осіб. Це на 121 особу менше, ніж за попередню добу (за добу 3 жовтня було 407 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 24736 випадків захворювання на Covid-19.

    Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

    Від початку епідемії у Києві одужали 8263 людини (за добу 399), померли 430 особа (за добу 10).

    У Київській області зафіксовано 9918 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 166 осіб. За попередню добу збільшення складало 161 особу. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 5997 осіб (за добу 98), померли 200 людей.

    Загалом в Україні підтверджено 230236 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 4 жовтня зафіксовано ще 3774 хворих на коронавірус

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 4 жовтня у Києві було підтверджено 24450 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 407 осіб.

    У Київській області було зафіксовано 9752 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 161 особу. 

    Київ статистика Київщина епідемія кияни коронавірус
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