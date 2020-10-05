Кличко розповів про вік киян, чиє життя забрав коронавірус



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Наймолодшій хворій, яка померла від коронавірусу, було 25 років

Від початку пандемії коронавірусу в Києві померли 247 чоловіків та 183 жінки. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Хочу зазначити, що, на жаль, смертність від коронавірусу в столиці не зменшується. Як і на початку пандемії, помирають переважно люди похилого віку. Середній вік тих, чиє життя забрав вірус, - 68 років», - розповів мер.

Він оприлюднив статистику що смертності:

у віці від 65-ти років померли 294 хворих,

тим, кому було 50-64 роки - 103 людини,

у віці 30-49 років померли 30 хворих.

Наймолодшій хворій, яка померла від коронавірусу, було 25 років. Найстаршому – 96.

«Усього від початку пандемії в столиці померли 247 чоловіків та 183 жінки. Зазначу, що у більшості випадків у померлих була супутня патологія, зокрема, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, ожиріння», - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, за минулу добу, 4 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 286 осіб. Це на 121 особу менше, ніж за попередню добу (за добу 3 жовтня було 407 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 24736 випадків захворювання на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 230233

Хворіють 124551

Одужали 101252

Померли 4430

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Нагадаємо, в Україні з понеділка, 5 жовтня, почали діяти оновлені карантинні зони з огляду на епідеміологічні ситуації в регіонах. Згідно з новим поділом Київ перебуває у «жовтій» карантинній зоні.