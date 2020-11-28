У столиці черговий антирекорд: на коронавірус захворіли 1739 киян

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі

У Києві за минулу добу, 27 листопада, зафіксовано черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу – 1739.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Померли за добу 15 хворих, одужали – 346.

До лікарень столиці госпіталізували 112 пацієнтів.

Серед нових хворих – 924 жінки віком від 18 до 94 років, 683 чоловіка віком від 18 до 91 років, 60 дівчаток від 9 місяців до 17 років та 72 хлопчики від 9 місяців до 17 років.

Захворіли також 79 медиків.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 349, у Святошинському – 234. Та в Солом’янському районі – 207 випадків.

Всього з початку пандемії у Києві вже 67278 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. Коронавірус забрав життя 1268 киян. Подолали хворобу 22663 мешканці Києва.

Коронавірус в Україні

Всього 709701

Хворіють 362473

Одужали 335135

Померли 12093

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Нагадаємо, за минулу добу 27 листопада в Україні виявили 16294 нових хворих на коронавірус. Це на 76 осіб менше, ніж днем раніше (16218). Захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник.

Через хворобу за добу померли 184 особи, попередньої доби (192), а одужали – 8897 осіб (8843).