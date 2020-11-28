  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У столиці черговий антирекорд: на коронавірус захворіли 1739 киян

    • Розсилка
    <p>До лікарень столиці госпіталізували 112 пацієнтів</p> - У столиці черговий антирекорд: на коронавірус захворіли 1739 киян

    До лікарень столиці госпіталізували 112 пацієнтів

    Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі

    У Києві за минулу добу, 27 листопада, зафіксовано черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу – 1739.

    Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

    Померли за добу 15 хворих, одужали – 346.

    До лікарень столиці госпіталізували 112 пацієнтів.

    Серед нових хворих – 924 жінки віком від 18 до 94 років, 683 чоловіка віком від 18 до 91 років, 60 дівчаток від 9 місяців до 17 років та 72 хлопчики від 9 місяців до 17 років.

    Захворіли також 79 медиків.

    447dd97-kyiv28-11

    Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 349, у Святошинському – 234. Та в Солом’янському районі – 207 випадків.

    Всього з початку пандемії у Києві вже 67278 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. Коронавірус забрав життя 1268 киян. Подолали хворобу 22663 мешканці Києва.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      709701
    • Хворіють
      362473
    • Одужали
      335135
    • Померли
      12093

    Нагадаємо, за минулу добу 27 листопада в Україні виявили 16294 нових хворих на коронавірус. Це на 76 осіб менше, ніж днем раніше (16218). Захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник.

    Через хворобу за добу померли 184 особи, попередньої доби (192), а одужали – 8897 осіб (8843).

    Теги: Віталій Кличко Київ мер коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies