У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус

Минулої доби в Україні зафіксовано 16294 нових випадків коронавірусної хвороби

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зареєстрована у місті Києві, а також на Дніпропетровщині, Одещині, Запоріжжі та Сумщині. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у місті Києві (1739), у Дніпропетровській (1599), в Одеській (1350), Запорізькій (1067) та Сумській (1013) областях», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за весь час пандемії в Україні: захворіла – 709701 особа, одужало – 335135 осіб, летальних випадків – 12093, проведено ПЛР-тестувань – 4 463 249.

За добу: госпіталізовано – 1639 осіб, летальних випадків – 184, одужало – 8897 осіб, здійснено тестувань за добу – 67348 (зокрема методом ПЛР – 43458, методом ІФА – 23890).

Загалом випадки виявлено:

м. Київ – 67278 випадків;

Вінницька область – 17051 випадок;

Волинська область – 23656 випадків;

Дніпропетровська область – 36487 випадків;

Донецька область – 22210 випадків;

Житомирська область – 29098 випадків;

Закарпатська область – 22974 випадки;

Запорізька область – 29296 випадків;

Івано-Франківська область – 35374 випадки;

Київська область – 36214 випадків;

Кіровоградська область – 4941 випадок;

Луганська область – 6185 випадків;

Львівська область – 45052 випадки;

Миколаївська область – 17710 випадків;

Одеська область – 42851 випадок;

Полтавська область – 21490 випадків;

Рівненська область – 30430 випадків;

Сумська область – 27603 випадки;

Тернопільська область – 27425 випадків;

Харківська область – 54517 випадків;

Херсонська область – 9845 випадків;

Хмельницька область – 28917 випадків;

Черкаська область – 22053 випадки;

Чернівецька область – 33291 випадок;

Чернігівська область – 17753 випадки.

Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

Всього 709701

Хворіють 362473

Одужали 335135

Померли 12093

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Нагадаємо, за минулу добу 27 листопада в Україні виявили 16294 нових хворих на коронавірус. Це на 76 осіб менше, ніж днем раніше (16218). Захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник.

Через хворобу за добу померли 184 особи, попередньої доби (192), а одужали – 8897 осіб (8843).