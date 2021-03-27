У столиці викрили наркодилера, який продавав кокаїн за «біткоїни»

У затриманого наркодилера виявили кокаїну на 400 тисяч гривень

Наркотики зловмисник зберігав в орендованому гаражі. Оплату за свою роботу він отримував криптовалютою. Про це інформує відділ комунікації МВС України.

Так, повідомляється що правоохоронці викрили незаконну діяльність 20-річного киянина. Чоловік працював «кур’єром» в Інтернет-крамниці з продажу наркотичних засобів та займається виправленням наркотиків через поштові відділення. Вказівки щодо кількості та об’єму замовлень він отримував від так званого «куратора», з яким спілкувався виключно за допомогою месенджера.

За даними МВС, дилер, намагаючись убезпечити себе від викриття, орендував у столиці гараж, який використовував як склад. «Заробітну плату» отримував криптовалютою Bitcoin, яку потім переводив в готівку в пунктах обміну валют.

У результаті обшуків правоохоронці вилучили у зловмисника розфасований кокаїн, вартість якого за цінами «чорного» ринку становить понад 400 тисяч гривень.

Повідомляється, що фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

За результатами експертизи буде вирішуватися питання щодо перекваліфікації злочину за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

На даний час працівники поліції встановлюють коло осіб, причетних до наркобізнесу.