У Києві за добу коронавірус виявлено у понад 1000 людей

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі столиці

У Києві за добу 26 березня підтвердили 1226 випадків коронавірусу, померли 39 хворих, одужало 464 особи.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Госпіталізовано за добу 151 пацієнта з Covid-19 та 581 хворий із підозрою на коронавірус та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (262), Дарницькому (202) та Оболонському (173) районах.

Серед нових хворих – 702 жінки віком від 18 до 99 років, 456 чоловіків віком від 18 до 96 років, 28 дівчаток від 1 до 17 років та 40 хлопчиків від 1 місяця до 16 років.

Загалом з початку епідемії у столиці виявили 158993 випадки коронавірусу, померли від хвороби 3274 осіб, одужали 104617 людей.

Нагадаємо, за минулу добу 26 березня в Україні виявлено 17424 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 752 дитина та 420 медпрацівники. Вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 4747 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 290 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 7124 особи.

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