  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві за добу коронавірус виявлено у понад 1000 людей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У столиці за добу померло 39 людей - У Києві за добу коронавірус виявлено у понад 1000 людей
    У столиці за добу померло 39 людей

    Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі столиці

    У Києві за добу 26 березня підтвердили 1226 випадків коронавірусу, померли 39 хворих, одужало 464 особи.

    Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

    Госпіталізовано за добу 151 пацієнта з Covid-19 та 581 хворий із підозрою на коронавірус та пневмоніями.

    875e600596167ff323dd0

    Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (262), Дарницькому (202) та Оболонському (173) районах.

    Серед нових хворих – 702 жінки віком від 18 до 99 років, 456 чоловіків віком від 18 до 96 років, 28 дівчаток від 1 до 17 років та 40 хлопчиків від 1 місяця до 16 років.

    Загалом з початку епідемії у столиці виявили 158993 випадки коронавірусу, померли від хвороби 3274 осіб, одужали 104617 людей.

    Нагадаємо, за минулу добу 26 березня в Україні виявлено 17424 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 752 дитина та 420 медпрацівники. Вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 4747 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 290 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 7124 особи.

    Читайте також:
    Зовсім інший Covid. Чому українські лікарі вимагають змінити протокол лікування
    Теги: Віталій Кличко Київ мер хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies