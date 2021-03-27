У Росії винесли вирок поліцейському, який у лісі зґвалтував колегу

Було прийнято рішення про звільнення поліцейського зі служби в органах внутрішніх справ

Колишній дільничний поліції отримав 4,5 роки колонії

У серпні 2020 року чоловік вивіз потерпілу в багажнику свого автомобіля в ліс, де її зґвалтував

Ленінський районний суд Тульської області засудив колишнього дільничного поліції до 4,5 років колонії у справі про викрадення і зґвалтування співробітниці поліції. Про це повідомили в пресслужбі суду.

«Вироком Ленінського районного суду Тульської області від 23 березня 2021 року Намазов був визнаний винним в скоєнні злочинів, передбачених частиною 1 ст. 126 КК РФ (викрадення людини) та частиною 1 ст. 132 КК РФ (насильницькі дії сексуального характеру). Остаточне покарання призначене у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки та шість місяців з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму», – сказала співрозмовниця агентства.

В кінці серпня 2020 року, в неробочий час 27-річний старший лейтенант поліції вивіз 31-річну жінку, яка є дізнавачем і капітаном поліції, в багажнику свого автомобіля в ліс в районі села Прудная під Тулою, де її зґвалтував.

Раніше було прийнято рішення про звільнення поліцейського зі служби в органах внутрішніх справ за негативними підставами.

Нагадаємо, Федеральна влада Сполучених Штатів має намір відновити в середині липня 2020 року смертну кару після майже 20-річної перерви. Страта буде проводитися з використанням препарату, при прийманні у великих дозах якого, смерть настає від зупинки дихання.