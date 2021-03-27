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    У Росії винесли вирок поліцейському, який у лісі зґвалтував колегу

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    Було прийнято рішення про звільнення поліцейського зі служби в органах внутрішніх справ&nbsp; - У Росії винесли вирок поліцейському, який у лісі зґвалтував колегу
    Було прийнято рішення про звільнення поліцейського зі служби в органах внутрішніх справ 

    Колишній дільничний поліції отримав 4,5 роки колонії

    У серпні 2020 року чоловік вивіз потерпілу в багажнику свого автомобіля в ліс, де її зґвалтував

    Ленінський районний суд Тульської області засудив колишнього дільничного поліції до 4,5 років колонії у справі про викрадення і зґвалтування співробітниці поліції. Про це повідомили в пресслужбі суду.

    «Вироком Ленінського районного суду Тульської області від 23 березня 2021 року Намазов був визнаний винним в скоєнні злочинів, передбачених частиною 1 ст. 126 КК РФ (викрадення людини) та частиною 1 ст. 132 КК РФ (насильницькі дії сексуального характеру). Остаточне покарання призначене у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки та шість місяців з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму», – сказала співрозмовниця агентства.

    В кінці серпня 2020 року, в неробочий час 27-річний старший лейтенант поліції вивіз 31-річну жінку, яка є дізнавачем і капітаном поліції, в багажнику свого автомобіля в ліс в районі села Прудная під Тулою, де її зґвалтував.

    Раніше було прийнято рішення про звільнення поліцейського зі служби в органах внутрішніх справ за негативними підставами.

    Нагадаємо, Федеральна влада Сполучених Штатів має намір відновити в середині липня 2020 року смертну кару після майже 20-річної перерви. Страта буде проводитися з використанням препарату, при прийманні у великих дозах якого, смерть настає від зупинки дихання.

    Теги: Росія суд викрадення чоловік зґвалтування вирок ліс влада звільнення
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