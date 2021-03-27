У центрі Луцька підлітки побили чоловіка через російський реп

Підлітки стверджували, що чоловік не має права їм забороняти слухати музику

У центрі Луцька підлітки побили чоловіка, який попросив їх вимкнути російський реп.

Про це у Facebook повідомила депутатка Луцької міської ради Алла Жупанюк з посиланням на слова потерпілого.

За словами чоловіка, він у центрі Луцька, на проспекті Волі, зробив зауваження підліткам, котрі йшли вулицею із переносними музичними колонками, із яких лунав російський реп. Він сказав молодикам, що тут не Росія, щоб слухати подібну музику. Натомість ті почали дражнити чоловіка та переслідувати його.

«Зухвалі підлітки почали говорити, що я не маю права їм забороняти. Я ще раз наголосив, що нічого їм не забороняю. Як собі знають – так хай і живуть. Тоді я просто пішов далі, і буквально на перших же кроках мене наздогнав сильний удар у потилицю», – йдеться у дописі.

Чоловік відбився від нападників та за допомогою перехожих затримав їх. Також на місце події викликали поліцію.

У пресслужбі Нацполіції у Волинській області у коментарі ТСН.ua підтвердили, що поліція дійсно отримала виклик про напад на проспекті Волі.

«Вчора близько 20 години до поліції надійшло повідомлення від 38–річного жителя Луцька про те, що невідомі особи на проспекті Волі через конфлікт нанесли йому тілесні ушкодження. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 статті 125 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне легке тілесне ушкодження. Поліцейські сьогодні встановлюють усі обставини події», – сказали у поліції.