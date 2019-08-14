У суботу в Гідропарку відбудеться фінальна толока з пікніком



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Кожен охочий може долучитися до прибирання Гідропарку

Цієї суботи, 17 серпня, об 11:00 киян запрошують на фінальну толоку до Гідропарку, яка завершиться пікніком та дружнім спілкуванням. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Цього разу – зі сміттям, у тому числі, боротимуться з води – акваплогінг - та бігом – плогінг. Найактивнішим учасникам обіцяють подарунки від партнерів.

Окрім того, по завершенню прибирання планують поєднати BBQ-пікник із дружнім спілкуванням.

Участь у заході візьмуть департаменти КМДА, громадські організації, ветеранські організації та всі охочі.

Як відомо, масштабна кампанія з благоустрою «Гідропарку» стартувала 20 липня. Ініціаторами стали в.о. директора Гідропарку Олег Челомбітько та голова організації із захисту навколишнього середовища Сергій Волков.

Під час першої «чистої суботи» з території парку вивезли понад 40 тонн сміття.

Кожен охочий може долучитися до цієї ініціативи.

Нагадаємо, 3 липня, у Міжнародний день відмови від пластикових пакетів на Дніпрі у Києві пройшов збір сміття на каяках. Такий вид екоспорту – акваплогінг - вже стає популярним по всьому світу, але в Україні захід відбувся вперше.

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