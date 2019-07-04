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    Кияни на каяках зібрали на Дніпрі близько двох тонн сміття (фото)

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    У пунктах прокату каяків є спеціальні ящики з написом&nbsp;#ЧистийДніпро - Кияни на каяках зібрали на Дніпрі близько двох тонн сміття (фото)
    У пунктах прокату каяків є спеціальні ящики з написом #ЧистийДніпро
    Фото: Вечірній Київ

    У Києві вперше відбувся акваплогінг

    У середу, 3 липня, у Міжнародний день відмови від пластикових пакетів на Дніпрі у Києві пройшов збір сміття на каяках.

    Такий вид екоспорту – акваплогінг - вже стає популярним по всьому світу, але в Україні захід відбувся вперше.

    Флешмоб проходив на чотирьох локаціях – Гідропарк, Славутич, Оболонь та Березняки. Акція викликала шалений ажіотаж серед мешканців столиці, участь у ній взяло близько 200 осіб, пише «Вечірній Київ».

    На пошуки поліетилену всі охочі вирушили тільки після професійних міні-уроків від інструкторів каяк-центрів. Враження від нового виду спорту залишилися позитивними, адже, окрім побачених мальовничих краєвидів Дніпра, учасники поверталися на берег з гордістю, почуттям виконаного обов'язку та повними пакетами пластику. Було зібрано близько двох тонн сміття.

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    Також працівники каяк-центру розповіли про цікавий бонус. У пунктах прокату каяків є спеціальні ящики з написом #ЧистийДніпро. Якщо заповнити його сміттям на 100% – прокат буде безкоштовним.

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    Кияни на каяках зібрали на Дніпрі близько двох тонн сміття (фото)
    Кияни на каяках зібрали на Дніпрі близько двох тонн сміття (фото)
    Кияни на каяках зібрали на Дніпрі близько двох тонн сміття (фото)
    Кияни на каяках зібрали на Дніпрі близько двох тонн сміття (фото)
    Кияни на каяках зібрали на Дніпрі близько двох тонн сміття (фото)
    Кияни на каяках зібрали на Дніпрі близько двох тонн сміття (фото)
    Кияни на каяках зібрали на Дніпрі близько двох тонн сміття (фото)

    Нагадаємо, понад 100 магазинів, супермаркетів, аптек, громадських організацій та інших установ Києва зареєструвалося до участі в акції «День без поліетилену».

    Раніше міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак закликав заклади торгівлі та послуг 3 липня - у Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів (International Plastic Bag-Free Day) прожити один день без використання поліетилену. 

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