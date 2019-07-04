Кияни на каяках зібрали на Дніпрі близько двох тонн сміття (фото)



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У пунктах прокату каяків є спеціальні ящики з написом #ЧистийДніпро Фото: Вечірній Київ

У Києві вперше відбувся акваплогінг

У середу, 3 липня, у Міжнародний день відмови від пластикових пакетів на Дніпрі у Києві пройшов збір сміття на каяках.

Такий вид екоспорту – акваплогінг - вже стає популярним по всьому світу, але в Україні захід відбувся вперше.

Флешмоб проходив на чотирьох локаціях – Гідропарк, Славутич, Оболонь та Березняки. Акція викликала шалений ажіотаж серед мешканців столиці, участь у ній взяло близько 200 осіб, пише «Вечірній Київ».

На пошуки поліетилену всі охочі вирушили тільки після професійних міні-уроків від інструкторів каяк-центрів. Враження від нового виду спорту залишилися позитивними, адже, окрім побачених мальовничих краєвидів Дніпра, учасники поверталися на берег з гордістю, почуттям виконаного обов'язку та повними пакетами пластику. Було зібрано близько двох тонн сміття.

Також працівники каяк-центру розповіли про цікавий бонус. У пунктах прокату каяків є спеціальні ящики з написом #ЧистийДніпро. Якщо заповнити його сміттям на 100% – прокат буде безкоштовним.

Нагадаємо, понад 100 магазинів, супермаркетів, аптек, громадських організацій та інших установ Києва зареєструвалося до участі в акції «День без поліетилену».

Раніше міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак закликав заклади торгівлі та послуг 3 липня - у Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів (International Plastic Bag-Free Day) прожити один день без використання поліетилену.

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