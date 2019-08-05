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    Толока у Гідропарку: зібрано цілий причіп сміття

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    За день у Гідропарку зібрано купи сміття - Толока у Гідропарку: зібрано цілий причіп сміття
    За день у Гідропарку зібрано купи сміття
    Фото: Олег Челомбітько, Facebook

    У столичному Гідропарку відбулася чергова «чиста субота»

    У суботу, 3 серпня, відбулася вже третя «чиста субота» – толока у парку відпочинку і культури «Гідропарк».

    Про це повідомив виконувач обов’язків директора КЗ «Парк відпочинку і культури «Гідропарк» Олег Челомбітько на своїй сторінці у Facebook.

    «Зібрали цілий причіп зі сміттям! Вже третя толока поспіль, і кожної суботи вивозимо сміття із парку Гідропарк. Дякую усім волонтерам за допомогу й комунальним службам за техніку й людей», - написав він.

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    Толока у Гідропарку: зібрано цілий причіп сміття
    Толока у Гідропарку: зібрано цілий причіп сміття
    Толока у Гідропарку: зібрано цілий причіп сміття
    Толока у Гідропарку: зібрано цілий причіп сміття
    Фото: Олег Челомбітько, Facebook

    Як відомо, масштабна кампанія з благоустрою «Гідропарку» стартувала 20 липня. Ініціаторами стали в.о. директора Гідропарку Олег Челомбітько та голова організації із захисту навколишнього середовища Сергій Волков.

    Під час першої «чистої суботи» з території парку вивезли понад 40 тонн сміття.

    Кожен охочий може долучитися до цієї ініціативи.

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