Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»



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Прибирання у Гідропарку 20 липня 2019 р.

Під час першої «чистої суботи» з території парку вивезли понад 40 тонн сміття

У суботу, 3 серпня, об 11:00 киян запрошують приєднатися до вже третьої «чистої суботи» – толоки у парку відпочинку і культури «Гідропарк». Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Як відомо, масштабна кампанія з благоустрою «Гідропарку» стартувала 20 липня. Ініціаторами стали виконувач обов’язків директора КЗ «Парк відпочинку і культури «Гідропарк» Олег Челомбітько та голова організації із захисту навколишнього середовища Сергій Волков.

Під час першої «чистої суботи» з території парку вивезли понад 40 тонн сміття.

Як зазначає Челомбітько, прибирання території є найпершим кроком на шляху до оновлення парку. Згодом він має перетворитися на інноваційний сімейний парк відпочинку, що відповідатиме європейським стандартам.

Кожен охочий може долучитися до цієї ініціативи.

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