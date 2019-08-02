  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»

    • Розсилка
    Прибирання у Гідропарку 20 липня 2019 р. - Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»
    Прибирання у Гідропарку 20 липня 2019 р.

    Під час першої «чистої суботи» з території парку вивезли понад 40 тонн сміття

    У суботу, 3 серпня, об 11:00 киян запрошують приєднатися до вже третьої «чистої суботи» – толоки у парку відпочинку і культури «Гідропарк». Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Як відомо, масштабна кампанія з благоустрою «Гідропарку» стартувала 20 липня. Ініціаторами стали виконувач обов’язків директора КЗ «Парк відпочинку і культури «Гідропарк» Олег Челомбітько та голова організації із захисту навколишнього середовища Сергій Волков.

    Під час першої «чистої суботи» з території парку вивезли понад 40 тонн сміття.

    Читайте також

    1 з 29
    на весь екран згорнути
    Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»
    Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»
    Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»
    Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»
    Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»
    Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»
    Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»
    Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»
    Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»
    Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»
    Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»
    Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»
    Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»
    Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»
    Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»
    Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»
    Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»
    Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»
    Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»
    Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»
    Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»
    Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»
    Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»
    Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»
    Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»
    Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»
    Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»
    Велика толока у Гідропарку: киян кличуть вже на третю «чисту суботу»

    Як зазначає Челомбітько, прибирання території є найпершим кроком на шляху до оновлення парку. Згодом він має перетворитися на інноваційний сімейний парк відпочинку, що відповідатиме європейським стандартам.

    Кожен охочий може долучитися до цієї ініціативи.

    Читайте також: 
    Читайте також
    Київ сміття Гідропарк благоустрій кияни парк толока
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ