Муніципальна охорона бере Гідропарк під своє «крило»



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Перша посилена зміна у складі двох нарядів та патрульного автомобіля заступить у Гідропарк із суботи, 3 серпня

Комунальне підприємство «Муніципальна охорона» візьме під свою охорону ще один столичний парк. Підписано відповідне розпорядження Київської міської держадміністрації, яким до адресного переліку об’єктів комунальної власності, що потребують охорони та збереження, внесено парк культури та відпочинку «Гідропарк». Про це повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

«Ми постійно розширюємо перелік об’єктів комунальної власності міста, які охороняє комунальне підприємство «Муніципальна охорона». Це сприяє не лише збереженню майна громади, але й підвищенню безпеки киян. Щоденною професійною роботою муніципальна охорона довела свою ефективність і стає все більше затребуваною. Найближчим часом підприємство візьме під охорону «Гідропарк», який є надзвичайно популярним серед киян та гостей столиці. Це місце особливо популярне в теплу пору року, тому безпечний відпочинок та дозвілля громадян – один з наших пріоритетів», – сказав Загуменний.

За інформацією в.о. директора комунального закладу «Парк культури та відпочинку «Гідропарк» Олега Челомбітька, наразі триває оформлення необхідних договорів на охорону.

«Планується, що перша посилена зміна у складі двох нарядів та патрульного автомобіля заступить у «Гідропарк» із завтрашнього дня. Ми впевнені, що професійні співробітники «Муніципальної охорони» забезпечать правопорядок у парку та безпеку його відвідувачів», – додав він.

Зазначимо, що на сьогодні КП «Муніципальна охорона» забезпечує цілодобову охорону більше 120 міських об’єктів:

12 парків;

7 міських лікарень та лікарня швидкої медичної допомоги на Братиславській;

комплекс з 6 фонтанів вздовж вулиці Хрещатик та Майдану Незалежності;

105 закладів початкової та середньої освіти Дніпровського району, де додатково були встановлені «тривожні кнопки» для екстреного виклику «муніципалів» та забезпечується охорона в режимі патрулювання екіпажами мобільних груп.

Нагадаємо, що КП «Муніципальна охорона» створено рішенням Київради з метою забезпечення належної охорони комунального майна територіальної громади міста Києва та надання послуг охорони іншим суб’єктам господарювання.

Комунальне підприємство діє відповідно до ліцензії, виданої Міністерством внутрішніх справ та функціонує у тісній співпраці із представниками підрозділів Національної поліції.