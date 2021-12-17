У суботу засяє головна ялинка країни з найбільшим в Європі вертепом

Новорічна локація на Софійській площі працюватиме до 16 січня 2022 року

У суботу, 18 грудня, о 18:00 на Софійській площі урочисто засвітять святкові вогні на головній ялинці країни. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Цього року новорічно-різдвяне дерево прикрашатимуть 20 тисяч іграшок червоно-золотих кольорів і яскрава гірлянда довжиною 10 кілометрів у вигляді великого купола.

Біля ялинки висотою 31 м облаштують найбільший в Європі вертеп із фігурами Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів і колядників. Триватиме це дійство до 16 січня 2022 року.

Традиційно відвідувачів очікуватимуть фотозони, дитячі забавки, майстерня, музей новорічних прикрас, фудкорти і теплі зони для відпочинку. Навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому працюватиме ковзанка у вигляді тунелю. На святковій сцені триватимуть виступи та конкурси для дітей і дорослих.

На Володимирському проїзді працюватиме ярмаркове містечко, до якого вестимуть чотири святково прикрашені арки. Враховуючи карантинні обмеження та необхідність дотримуватись соціальної дистанції, у зоні фудкорту їжу продаватимуть у стилі «стріт-фуд», щоб бутерброди та снеки можна було зручно взяти і відійти.

Окрім цього, передбачено чимало й інших зимових розваг для киян і гостей столиці різного віку та уподобань. Так, новорічні ялинки будуть встановлені у всіх 10 районах столиці. Зокрема, на Контрактовій площі відкриється велика різдвяна локація «Різдво на Подолі», а сьогодні, 17 грудня, в парку імені Шевченка запрацювала святкова локація із резиденцією святого Миколая.

8 муніципальних театрів представлять 212 вистав, на які планується запросити близько 30 тисяч маленьких глядачів.

Різноманітні книжкові виставки, майстер-класи та святкові акції відбуватимуться у бібліотеках і музеях міста. Загалом протягом усього святкового періоду в районах буде проведено понад 230 тематичних заходів.

Раніше повідомлялося, що ялинка на Софійській площі засяє 19 грудня. Але 14 грудня київська мерія оголосила про зміну дати засвічення головної ялинки країни.

Відкриття головної ялинки країни на Софійській площі в Києві та урочисте засвічення її вогнів транслюватиметься на екрані, розміщеному на ТРЦ «Гулівер» (Спортивна площа, 1).