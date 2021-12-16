Під вікнами Зеленського засяяли ангели. Банкова готова зустрічати Новий рік (фото)

Офіційно новорічно-різдвяна локація на Банковій запрацює наприкінці цього тижня

На площі біля будівлі Офісу президента облаштували новорічну локацію і включили ілюмінацію. Про це повідомляє «Інформатор».

Площу прикрасили сяючими ангелами, як і минулого року. Їх можна побачити на входах у локацію та на дахах будинків.

Головну ялинку на Банковій прикрасили іграшками червоного та жовтого кольорів.

Офіційно новорічно-різдвяна локація запрацює наприкінці цього тижня. Також тут буде ковзанка та карусель.

Нагадаємо, 30 листопада біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві почали монтувати ковзанку.

2 грудня на Банковій почали встановлювати різдвяний ярмарок, де продаватиметься їжа, напої та сувеніри.

Згодом під Офісом президента з’явилась ялинка та карусель.