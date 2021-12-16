Під вікнами Зеленського засяяли ангели. Банкова готова зустрічати Новий рік (фото)
Офіційно новорічно-різдвяна локація на Банковій запрацює наприкінці цього тижня
На площі біля будівлі Офісу президента облаштували новорічну локацію і включили ілюмінацію. Про це повідомляє «Інформатор».
Площу прикрасили сяючими ангелами, як і минулого року. Їх можна побачити на входах у локацію та на дахах будинків.
Головну ялинку на Банковій прикрасили іграшками червоного та жовтого кольорів.
Офіційно новорічно-різдвяна локація запрацює наприкінці цього тижня. Також тут буде ковзанка та карусель.
Нагадаємо, 30 листопада біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві почали монтувати ковзанку.
2 грудня на Банковій почали встановлювати різдвяний ярмарок, де продаватиметься їжа, напої та сувеніри.