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    Під вікнами Зеленського засяяли ангели. Банкова готова зустрічати Новий рік (фото)

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    Сяючі ангели повсюди на Банковій - Під вікнами Зеленського засяяли ангели. Банкова готова зустрічати Новий рік (фото)
    Сяючі ангели повсюди на Банковій
    фото: Інформатор

    Офіційно новорічно-різдвяна локація на Банковій запрацює наприкінці цього тижня

    На площі біля будівлі Офісу президента облаштували новорічну локацію і включили ілюмінацію. Про це повідомляє «Інформатор».

    Площу прикрасили сяючими ангелами, як і минулого року. Їх можна побачити на входах у локацію та на дахах будинків.

    Головну ялинку на Банковій прикрасили іграшками червоного та жовтого кольорів.

    Офіційно новорічно-різдвяна локація запрацює наприкінці цього тижня. Також тут буде ковзанка та карусель.

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    Під вікнами Зеленського засяяли ангели. Банкова готова зустрічати Новий рік (фото)
    Під вікнами Зеленського засяяли ангели. Банкова готова зустрічати Новий рік (фото)
    Під вікнами Зеленського засяяли ангели. Банкова готова зустрічати Новий рік (фото)
    Під вікнами Зеленського засяяли ангели. Банкова готова зустрічати Новий рік (фото)
    Під вікнами Зеленського засяяли ангели. Банкова готова зустрічати Новий рік (фото)
    Під вікнами Зеленського засяяли ангели. Банкова готова зустрічати Новий рік (фото)
    Під вікнами Зеленського засяяли ангели. Банкова готова зустрічати Новий рік (фото)
    Під вікнами Зеленського засяяли ангели. Банкова готова зустрічати Новий рік (фото)
    Під вікнами Зеленського засяяли ангели. Банкова готова зустрічати Новий рік (фото)
    Під вікнами Зеленського засяяли ангели. Банкова готова зустрічати Новий рік (фото)
    Під вікнами Зеленського засяяли ангели. Банкова готова зустрічати Новий рік (фото)
    Під вікнами Зеленського засяяли ангели. Банкова готова зустрічати Новий рік (фото)
    Під вікнами Зеленського засяяли ангели. Банкова готова зустрічати Новий рік (фото)
    Під вікнами Зеленського засяяли ангели. Банкова готова зустрічати Новий рік (фото)
    Під вікнами Зеленського засяяли ангели. Банкова готова зустрічати Новий рік (фото)
    Під вікнами Зеленського засяяли ангели. Банкова готова зустрічати Новий рік (фото)
    фото: Інформатор

    Нагадаємо, 30 листопада біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві почали монтувати ковзанку.

    2 грудня на Банковій почали встановлювати різдвяний ярмарок, де продаватиметься їжа, напої та сувеніри.

    Згодом під Офісом президента з’явилась ялинка та карусель.

    Читайте також: Карусель та патріотичні ялинки. Як Банкова готується до новорічних свят (фото)
    Теги: Київ новорічні свята Офіс президента
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    Під вікнами Зеленського засяяли ангели. Банкова готова зустрічати Новий рік (фото)