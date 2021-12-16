Вихідні на Різдво: скільки українці відпочиватимуть у грудні

Цього року вихідними будуть 25, 26 і 27 грудня

В Україні 25 грудня став офіційно вихідним з 2017 року

Українців цього місяця чекає додатковий вихідний день, 25 грудня, коли ми святкуватимемо Різдво за григоріанським і новоюліанським календарем.

Різдво Христове 25 грудня відзначають не лише католики, а й частина православних вірян, протестантів, лютеран тощо. Тому називати його «католицьким» не коректно. В Україні 25 грудня став офіційно вихідним з 2017 року.

Цього року 25 грудня – субота, тому відпочивати ми додатково будемо наступного за вихідними понеділка.

Таким чином вихідними будуть: 25, 26, 27 грудня. 24 грудня робочий день буде скорочений на одну годину.

Останній тиждень грудня буде повністю робочим, але 31 грудня (п'ятниця) буде коротким днем. Після чого з 1 по 3 січня нас чекають новорічні вихідні.

25 грудня Різдво святкують багато православних церков. Зокрема, Константинопольська, Кіпрська, Елладська, Олександрійська, Болгарська, Антіохійська, Албанська, Румунська православні церкви та Православна Церква Чеських земель та Словаччини.

Українців чекає багато важливих і цікавих дат до кінця місяця:

17 грудня – День працівника державної виконавчої служби

18 грудня – Міжнародний день мігрантів

19 грудня – День співпраці Південь-Південь організації Об'єднаних Націй; День адвокатури

20 грудня – Міжнародний день солідарності людей

22 грудня – День енергетика; День дипломатичної служби України

24 грудня – День працівників архівних установ

Найважливіші релігійні свята до кінця грудня 2021:

17 грудня – Великомучениці Варвари

18 грудня – Преподобного Сави Освяченого

19 грудня – День Святого Миколая Чудотворця

22 грудня – зачаття праведною Ганною Пресвятої Богородиці

25 грудня – Різдво Христове за юліанським календарем.

Нагадаємо, три роки тому була створена єдина помісна Українська православна церква.

Раніше Православна церква України нагадала про головні свята грудня.



