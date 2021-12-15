Засвічення головної ялинки можна буде побачити онлайн під Північним сяйвом

На екрані, розміщеному на ТРЦ «Гулівер», транслюватимуться події з новорічних локацій Києва

Відкриття головної ялинки країни на Софійській площі в Києві та урочисте засвічення її вогнів, яке відбудеться напередодні Дня святого Миколая – 18 грудня, транслюватиметься на екрані, розміщеному на ТРЦ «Гулівер» (Спортивна площа, 1). Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

На локації поблизу торгово-розважального центру буде облаштований космічно-новорічний ярмарок зі справжнім Північним сяйвом та міні Лапландією, зоною фудкортів.

На великому екрані також можна буде побачити трансляції і з інших новорічних локацій столиці, які запрацюють уже цього тижня. Зокрема, зимового молодіжного фестивалю Дабл Тріпл Snow Fest (Snіgfest), що відбудеться 17-19 грудня під Аркою дружби народів.

Як відомо, у Києві створений комплексний новорічний маршрут із кількома святковими локаціями, аби в умовах карантину запобігти скупченню людей на одній із них.

Столична влада нагадує киянам та гостям міста про необхідність дотримуватися маскового режиму, тримати фізичну дистанцію та обробляти руки антисептиками.

Раніше повідомлялося, що ялинка на Софійській площі засяє 19 грудня. Але 14 грудня київська мерія оголосила про зміну дати засвічення головної ялинки країни.

16 грудня у столиці відкриють 14 новорічних локацій.

17 грудня у парку Шевченка запрацює святкова локація із новорічною ялинкою, резиденцією святого Миколая, фотозонами та фудкортом.



