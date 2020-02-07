Парковка замість басейну. Свідок у суді розповів, як Вавриш «помилився» на користь Микитася



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Андрій Вавриш у 2010-2015 рр. був заступником директора Департаменту містобудування КМДА Сергія Целовальника

Містобудівні умови та обмеження, у яких неправомірно не було передбачено басейну для школи, готував Вавриш

Колишній головний архітектор Києва на посаді очільника Департаменту містобудування та архітектури КМДА Сергій Целовальник підписав містобудівні умови та обмеження, у яких неправомірно не було передбачено басейну для спеціалізованої школи №130, під впливом свого тодішнього заступника Андрія Вавриша, який наразі є девелопером. Про це стало відомо під час засідання у Вищому антикорупційному суді з обрання запобіжного заходу Целовальнику 6 лютого.

Прокурор САП Олексій Скибенко в суді озвучив витяги з протоколу допиту свідка по справі, яка вже близько 30 років працює в школі № 130.

За словами свідка, орієнтовно у вересні 2013 року вони з головою батьківського комітету та деякими батьками ходили на прийом до Целовальника. Тоді у Департаменті містобудування та архітектури КМДА їм надали копію Містобудівних умов та обмежень від 30.07.2013, відповідно до яких завершення будівництва басейну для школи № 130, прописане у відповідному інвестиційному договорі, вже не передбачалося.

«У ході спілкування з Целовальником останній сказав, що МУО готували під керівництвом його заступника Вавриша, а Целовальник недодивився і підписав. Вавриш теж був присутній на зустрічі і визнав свою помилку», – зачитав прокурор покази свідка.

У подальшому школа направляла листи Целовальнику з проханням відкликати видані МУО з метою анулювання декларації на виконання будівельних робіт, додав прокурор.

Крім того, з цих же показів стало відомо, що Целовальник, з його ж слів, провів внутрішнє службове розслідування за фактом відсутності у вищевказаних МУО басейну. За його результатами, він на спільній нараді в Голосіївській районній у Києві раді за участі її голови, архітектора району, підрозділу освіти КМДА, автора проекту, директора школи та представників батьківського комітету повідомив, що відсутність у них будівництва басейну є порушенням містобудівного законодавства, і будівництво у такому разі ведеться з порушенням чинного законодавства.

«Підпис його під такими МУО є його недоглядом і наслідком введення його в оману його заступником, який визнав свою провину в цьому. На сьогоднішній день службова халатність та протиправність поведінки працівниками Департаменту містобудування та архітектури КМДА має наслідком незаконну забудову», – зачитав прокурор покази свідка.

Крім того, за словами свідка, представник ТОВ «Укрбуд Девелопмент», що брав участь в нараді, наполягав на тому, що будувати басейн не буде.

У відповідь на це захисник Целовальника Ігор Бойко заявив, що «громадянин Вавриш давав покази неодноразово у цій справі в СБУ», але «прокурор не надав ці покази суду». «Я вважаю, що з боку прокурора є однобічна оцінка подій», – заявив Бойко.

Нагадаємо, 30 січня детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили про підозри колишньому головному архітектору Києва Сергію Целовальнику та гендиректору «Укрбуд Девелопмент» Олегу Майбороді у завданні понад 9,3 млн грн збитків територіальній громаді шляхом будівництва паркінгу замість басейну для школи № 130 у Голосіївському районі. Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем).

6 лютого Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відпустив на поруки Целовальника.

Бенефіціарним власником ТОВ «Укрбуд Девелопмент» був екснардеп Максим Микитась. У жовтні 2019 року НАБУ і САП повідомили йому про підозру у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн. За місяць до того, у вересні, Микитась заявив, що продав «Укрбуд Девелопмент». Нинішніми засновниками цієї компанії значаться Євген Дікін та Василь Польовий, а керівником залишається Олег Майборода.

Андрій Вавриш у 2010-2015 рр. був заступником директора Департаменту містобудування КМДА Сергія Целовальника. Вавриш, який на сьогодні є СЕО девелоперської компанії Saga Development, відомий також як друг керівника Офісу президента Андрія Богдана.

Джерело: Наші гроші