Вавриш прокоментував скандальну інформацію про подаровані квартири



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Столичний забудовник Андрій Вавриш закликав «не реагувати на інформаційні маніпуляції»

Вавриш запевняє, що усі взаємовідносини з «Укрбудом» мали виключно бізнесовий характер та відбувалися в рамках цивільно-правових угод,

Київський забудовник Андрій Вавриш відреагував на інформацію, що експрезидент корпорації «Укрбуд» Максим Микитась подарував квартири його сину Максиму Вавришу та юристу Дмитру Сторожуку.

Вавриш запевняє, що усі взаємовідносини з «Укрбудом» мали виключно бізнесовий характер та відбувалися в рамках цивільно-правових угод, відповідно до законодавства.

Також він закликав «не реагувати на інформаційні маніпуляції».

«У 2018 році, я, як і інші інвестори, довіряв діяльності забудовника та вважав таку інвестицію виправданою. Наголошую, що, як і кожен громадянин України, маю повне право самостійно вирішувати на кого оформлювати майно», - написав Вавариш у Facebook.

За його словами, компанія «Укрбуд» та її партнер ТОВ «ФК Житло капітал» надали усі необхідні документи, що підтвердили отримання необхідних коштів в оплату за договором.

Натомість пранкер Джокер, які оприлюднив інформацію про квартири Вавриша, заявив, що вищевказаної квартири немає у його списку.

Нагадаємо, 4 лютого пранкер Джокер заявив, що Микитась подарував квартири сину Андрія Вавриша Максиму та юристу Андрія Вавриша Дмитру Сторожуку.

На каналі оприлюднені відповідні документи.