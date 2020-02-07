Антикорупційний суд відпустив на поруки колишнього головного архітектора Києва Целовальника



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Сергія Целовальника звинувачують у тому, що в результаті його протиправних дій, школярі однієї зі столичних шкіл залишились без басейну

Сергія Целовальника взяли на поруки два нардепи

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відпустив на поруки колишнього головного архітектора Києва Сергія Целовальника, якого підозрюють у зловживаннях під час завершення будівельних робіт. Про це йдеться у повідомленні на Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Повідомляється, що ВАКС не підтримав вимогу обвинувачення про затримання Целовальника з альтернативою внесення 10 млн гривень застави та відпустив колишнього головного архітектора столиці на поруки двом народним депутатам та архітектору.

«Спеціалізована антикорупційна прокуратура категорично не погоджується з таким рішенням суду та готує апеляційну скаргу з вимогою призначити підозрюваному більш суворий запобіжний захід», - йдеться у повідомленні.

Обрання запобіжного заходу ще одному підозрюваному у справі заплановане на 15:00 7 лютого, повідомили у САП.

Нагадаємо, Сергія Целовальника звинувачують у тому, що в результаті його протиправних дій на посаді директора департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації школярі однієї зі столичних шкіл залишились без басейну.

Як повідомлялось, співробітники Служби безпеки України викрили та припинили багатомільйонну шахрайську схему, організовану посадовими особами КМДА.