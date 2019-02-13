У супермаркеті в центрі Києва вже кілька днів «працюють» кишенькові злодії (фото)



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Підозрюваний у кишенькових крадіжках чоловік Фото: Киев оперативний

Крадіжки відбуваються в зонах, де не дістають камери відеоспостереження

У супермаркеті «Сільпо» у ТРЦ «Гуллівер» вже кілька днів грабують відвідувачів.

Про це повідомляє «Київ оперативний».

У п'ятницю, 8 лютого, один із відвідувачів магазину з другом стали жертвами кишенькових злодіїв - у одного вкрали гаманець. Помітили майже відразу. Звернулися до охорони, ті сказали дзвонити в поліцію. Поки чекали на поліцію, виявилося, що ще мінімум 4 людини стали жертвами кишенькових злодіїв тільки за останню годину. Вкрадено 3 телефони і ще один гаманець.

Жертви злодіїв повідомили, що прочекали поліцію майже 3 години. Вони самі знайшли грабіжників, але охорону «Сільпо» затримувати їх відмовилася, вказавши, що це не їх повноваження.

До прибуття поліції злодії втекли.

При цьому поліція склала протокол не про крадіжку, а про втрату.

У вівторок, 12 лютого, близько 20:00 в «Сільпо» знову стояли люди з поліцією - вкрали ще кілька телефонів, а біля кас було помічено того ж крадія, що і в п’ятницю.

Зазначається, що всі крадіжки відбуваються абсолютно в зонах, де не дістають камери відеоспостереження (так сказали охоронці) - в хлібобулочному відділенні і біля розкладок з фруктами.

Жертви крадіїв підозрюють, що охорона супермаркету своєю бездіяльністю успішно допомагає злодіям.

Як повідомлялося, за минулу добу, 12 лютого, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 348 повідомлень про скоєння злочинів. З них 183 крадіжки.