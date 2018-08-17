У таборі «Пуща – Водиця» отруїлися діти



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Табір «Пуща-Водиця»

Загалом отруїлося п’ятеро людей, серед них – троє дітей

У дитячому позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Пуща – Водиця» профспілки працівників освіти і науки України (м. Київ, вул. Миколи Юнкерова, 76) сталося масове отруєння людей. Про це інформує Головного управління Держпродспоживслужби в Києві.

Всього зареєстровано п’ять випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, в тому числі три випадки серед дітей.

Симптоми захворювання на гостру кишкову інфекцію з’явилися у отруєних 15 серпня. Діти, що захворіли, проживали в оздоровчому закладі в одній кімнаті.

Каретою швидкої медичної допомоги 15 серпня двох дітей було доставлено до Київської міської дитячої клінічної лікарні №1, оглянуто лікарем, бактеріологічно обстежено та за вимогою батьків виписано в той же день.

Іншу (третю дитину) після огляду лікарями швидкої медичної допомоги батьки забрали додому для продовження лікування за місцем проживання. Дорослі особи також відмовилися від госпіталізації та вибули із закладу оздоровлення та відпочинку.

Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві 15 серпня взяли участь у санітарно-епідеміологічному обстеженні (розслідуванні) випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію у закладі оздоровлення та відпочинку «Пуща – Водиця». Під час обстеження оздоровчого закладу виявлено порушення вимог діяльності закладу щодо безпечності харчових продуктів та вимог санітарного законодавства, зокрема:

ІІ, ІІІ, ІV, V зміни для оздоровлення та відпочинку дітей відкрилися без акту приймання дитячого оздоровчого табору (ф.318/о) комісією;

додатковий прийом дітей не погоджений з територіальним органом Держпродспоживслужби;

перерва між змінами для проведення генерального прибирання і санітарної обробки становить менше двох днів;

примірне двотижневе меню не погоджено Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві;

не представлено дані про стан здоров’я осіб, які супроводжували дітей у закладі оздоровлення та відпочинку табору та перебували з ними під час відпочинку;

приміщення харчоблоку не утримуються в чистоті;

порушена цілісність підлоги в складському приміщенні для зберігання овочів, підлоги та стін - у цеху обробки сирих продуктів;

холодильник для дефростації м’яса та риби має ознаки корозії;

не проводиться контроль за дотриманням вологості повітря в складі для зберігання сипучих продуктів та температури у складі для зберігання овочів;

пошкоджене покриття стелажів для зберігання кухонного посуду;

відсутні відомості щодо проведення навчання з питань гігієни персоналу, щодо гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів;

не надані відомості щодо відповідності води, що використовується у виробництві харчових продуктів (у технологічному процесі та/або є інгредієнтом), вимогам, установленим до води питної.

Враховуючи виявлені невідповідності діяльності табору вимогам щодо безпечності харчових продуктів посадовими особами Головного управління 16 серпня здійснено позаплановий захід (інспектування) з відбором зразків харчових продуктів та змивів з об'єктів навколишнього середовища для проведення лабораторних досліджень. Дослідження тривають.

За результатом проведення позапланового заходу (інспектування) суб'єкту господарювання вручено припис про усунення порушення вимог законодавства.

У таборі відпочивали учасники танцювального гуртку ліцею «Поділ» № 100 у кількості 20 осіб та у супроводі 4-х дорослих (згідно з путівками, придбаними через туристичну агенцію «Фреш»). Вони 13 серпня прибули до табору.