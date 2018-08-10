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    На Волині в ресторані вдруге за літо масово отруїлися гості

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    На Волині в ресторані вдруге за літо масово отруїлися гості

    В поліції заявили, що заклад повинен був припинити роботу, проте самовільно працював далі

    На Волині поліція проводить досудове розслідування за фактом отруєння людей в розважальному закладі у Ківерцівському районі.

    Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

    «5 серпня в одному з закладів Ківерцівського району під час святкування весілля отруїлися гості. До лікарні госпіталізували 10 людей, серед них 11-річна дитина», - заявили в поліції.

    Зазначається, що за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням слідчі розпочали кримінальне провадження.

    В поліції зауважили, що у цьому ж закладі в кінці липня вже був зафіксований факт отруєння відвідувачів. «Після відповідних експертиз, за рішенням Держпродспоживслужби, заклад повинен був припинити роботу, проте самовільно продовжував її», - підкреслюється у повідомленні.

    Нагадаємо, раніше в прес-службі Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України повідомили про отруєння гостей на весіллі в готельно-ресторанному комплексі «Садиба на джерелах» у Ківерцівському районі.

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