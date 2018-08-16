На Рівненщині на весіллі отруїлися 10 людей
-
Розсилка
За словами лікарів, клінічні прояви інфекції схожі на сальмонельоз
В Радивилівському районі на Рівненщині зареєстровано 10 випадків кишкової інфекції серед гостей, які були на весіллі в селі Дружба.
Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області.
«Клінічні прояви інфекції схожі на сальмонельоз. Серед хворих – 4 дитини віком до 18 років. Всі на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Радивилівської районної лікарні», - заявили у відомстві.
Держпродспоживслужба проводить комплекс необхідних протиепідемічних заходів для ліквідації спалаху кишкової інфекції. Також проводяться лабораторні дослідження.
«Джерело інфекції, фактор та шляхи передачі встановлюються», - зазначається у повідомленні.
Раніше повідомлялося про отруєння гостей на весіллі в готельно-ресторанному комплексі «Садиба на джерелах» у Ківерцівському районі на Волині. Поліція проводить досудове розслідування за фактом отруєння.