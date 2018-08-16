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    На Рівненщині на весіллі отруїлися 10 людей

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    На Рівненщині на весіллі отруїлися 10 людей

    За словами лікарів, клінічні прояви інфекції схожі на сальмонельоз

    В Радивилівському районі на Рівненщині зареєстровано 10 випадків кишкової інфекції серед гостей, які були на весіллі в селі Дружба.

    Про це повідомляє  Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області.

    «Клінічні прояви інфекції схожі на сальмонельоз. Серед хворих – 4 дитини віком до 18 років. Всі на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Радивилівської районної лікарні», - заявили у відомстві.

    Держпродспоживслужба проводить комплекс необхідних протиепідемічних заходів для ліквідації спалаху кишкової інфекції. Також проводяться лабораторні дослідження.

    «Джерело інфекції, фактор та шляхи передачі встановлюються», - зазначається у повідомленні.

    Раніше повідомлялося про отруєння гостей на весіллі в готельно-ресторанному комплексі «Садиба на джерелах» у Ківерцівському районі на Волині. Поліція проводить досудове розслідування за фактом отруєння.

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