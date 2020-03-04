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    Новини

    У трьох районах Києва прибрали осередки стихійної торгівлі (фото)

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    За торгівлю у невстановлених місцях передбачено штраф - У трьох районах Києва прибрали осередки стихійної торгівлі (фото)
    За торгівлю у невстановлених місцях передбачено штраф
    Фото: Департамент міського благоустрою КМДА

    На порушників склали адміністративні протоколи

    У вівторок, 3 березня, столичні комунальники ліквідували осередки стихійної торгівлі у трьох районах Києва.

    Про це повідомляє Департамент міського благоустрою Київської міської держадміністрації.

    Зокрема, ліквідовано стихійну торгівлю на таких локаціях:

    У Солом’янському районі:

    • вул. Василенка, 6
    • перетин вулиць Борщагівської та Гарматної
    • пров. Машинобудівний, 22

    У Печерському районі:

    • виходи зі станції метро «Либідська»

    В Оболонському районі:

    • Оболонський пр-т, 15
    • вул. Тимошенка, 14
    • вул. Тимошенка, 21

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    У трьох районах Києва прибрали осередки стихійної торгівлі (фото)
    У трьох районах Києва прибрали осередки стихійної торгівлі (фото)
    У трьох районах Києва прибрали осередки стихійної торгівлі (фото)
    У трьох районах Києва прибрали осередки стихійної торгівлі (фото)
    У трьох районах Києва прибрали осередки стихійної торгівлі (фото)
    У трьох районах Києва прибрали осередки стихійної торгівлі (фото)

    Столичні комунальники нагадали, що торгівля в невстановлених місцях з рук або з землі є адміністративним правопорушенням (Ст. 160 КУпАП) та тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 17 до 255 грн з можливою конфіскацією предметів торгівлі.

    Київ стихійна торгівля благоустрій КМДА
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