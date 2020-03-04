У трьох районах Києва прибрали осередки стихійної торгівлі (фото)
За торгівлю у невстановлених місцях передбачено штраф
Фото: Департамент міського благоустрою КМДА
На порушників склали адміністративні протоколи
У вівторок, 3 березня, столичні комунальники ліквідували осередки стихійної торгівлі у трьох районах Києва.
Про це повідомляє Департамент міського благоустрою Київської міської держадміністрації.
Зокрема, ліквідовано стихійну торгівлю на таких локаціях:
У Солом’янському районі:
- вул. Василенка, 6
- перетин вулиць Борщагівської та Гарматної
- пров. Машинобудівний, 22
У Печерському районі:
- виходи зі станції метро «Либідська»
В Оболонському районі:
- Оболонський пр-т, 15
- вул. Тимошенка, 14
- вул. Тимошенка, 21
Столичні комунальники нагадали, що торгівля в невстановлених місцях з рук або з землі є адміністративним правопорушенням (Ст. 160 КУпАП) та тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 17 до 255 грн з можливою конфіскацією предметів торгівлі.