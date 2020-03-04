У трьох районах Києва прибрали осередки стихійної торгівлі (фото)



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За торгівлю у невстановлених місцях передбачено штраф Фото: Департамент міського благоустрою КМДА

На порушників склали адміністративні протоколи

У вівторок, 3 березня, столичні комунальники ліквідували осередки стихійної торгівлі у трьох районах Києва.

Про це повідомляє Департамент міського благоустрою Київської міської держадміністрації.

Зокрема, ліквідовано стихійну торгівлю на таких локаціях:

У Солом’янському районі:

вул. Василенка, 6

перетин вулиць Борщагівської та Гарматної

пров. Машинобудівний, 22

У Печерському районі:

виходи зі станції метро «Либідська»

В Оболонському районі:

Оболонський пр-т, 15

вул. Тимошенка, 14

вул. Тимошенка, 21

Столичні комунальники нагадали, що торгівля в невстановлених місцях з рук або з землі є адміністративним правопорушенням (Ст. 160 КУпАП) та тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 17 до 255 грн з можливою конфіскацією предметів торгівлі.