Комунальники Кличка показали, як знесли понад пів сотні МАФів (фото)



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Фото: Київблагоустрій

Демонтаж МАФів проводять комунальники і власники споруд

Протягом 10-12 лютого комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками тимчасових споруд було прибрано 54 незаконних МАФів.

Серед іншого, комунальники прибрали наступні нелегальні тимчасові споруди:

пивний намет всесезонний «Дніпро» на вул. Гната Юри, 8,

павільйон на вул. Якуба Коласа, 14,

торговельний ряд з ролетів та кіосків на вул. Командарма Уборевича, 3,

автопричеп типу «Купава» на вул. Пуща-Водицькій, 2,

павільйон на вул. Михайла Котельникова, 2/14,

кіоск на вул. Приозерній, 10,

павільйон на проспекті Перемоги, 100,

павільйон на вул. Депутатській, 3.

Зазначається, що всі демонтажі здійснюються на виконання відповідних доручень Департаменту міського благоустрою.

Рішення про демонтажі незаконних ТС приймаються за підсумками інспекторських перевірок, які у переважній більшості засвідчують відсутність документів, які б дозволяли функціонування встановлених на вулицях Києва об’єктів.

Нагадаємо, раніше Департамент міського благоустрою Київської міської держадміністрації відзвітував, що протягом січня 2020 року на території Києва було ліквідовано 163 осередки несанкціонованої торгівлі.

Проте, депутат Київради Олександр Пабат повідомляв, що на зупинці трамвая «Бульвар Кольцова» замість демонтажу незаконних торговельних точок «додався лоток з фруктами і нові «ласощі» - шаурма»