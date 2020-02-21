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    Наливайки, гаражі і кіоски з шаурмою: за три у Києві прибрали майже 60 МАФів (фото)

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    Демонтаж проводили комунальники і деякі власники тимчасових споруд - Наливайки, гаражі і кіоски з шаурмою: за три у Києві прибрали майже 60 МАФів (фото)
    Демонтаж проводили комунальники і деякі власники тимчасових споруд
    Фото: Київблагоустрій

    Демонтажі проведено після інспекторських перевірок

    Протягом 17-19 лютого комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками тимчасових споруд прибрано 59 незаконних тимчасових об’єктів.

    Про це повідомляє пресслужба Київблагоустрою.

    Серед іншого, демонтажники прибрали наступні нелегальні тимчасові споруди:

    • торгівельний павільйон на Повітрофлотському проспекті, 81,
    • павільйон на вул. Теодора Драйзера, 1,
    • незаконний гараж на вул. Західній, 11,
    • незаконний павільйон з продажу фастфуду на вул. Маяковського, 26,
    • кіоск на Милославській, 35,
    • павільйон на вул. Львівській, 57,
    • самовільно встановлену огорожу на вул. Болсуновській, 8А.

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    Наливайки, гаражі і кіоски з шаурмою: за три у Києві прибрали майже 60 МАФів (фото)
    Наливайки, гаражі і кіоски з шаурмою: за три у Києві прибрали майже 60 МАФів (фото)
    Наливайки, гаражі і кіоски з шаурмою: за три у Києві прибрали майже 60 МАФів (фото)
    Наливайки, гаражі і кіоски з шаурмою: за три у Києві прибрали майже 60 МАФів (фото)
    Наливайки, гаражі і кіоски з шаурмою: за три у Києві прибрали майже 60 МАФів (фото)
    Наливайки, гаражі і кіоски з шаурмою: за три у Києві прибрали майже 60 МАФів (фото)
    Наливайки, гаражі і кіоски з шаурмою: за три у Києві прибрали майже 60 МАФів (фото)
    Наливайки, гаражі і кіоски з шаурмою: за три у Києві прибрали майже 60 МАФів (фото)
    Наливайки, гаражі і кіоски з шаурмою: за три у Києві прибрали майже 60 МАФів (фото)
    Наливайки, гаражі і кіоски з шаурмою: за три у Києві прибрали майже 60 МАФів (фото)

    Всі демонтажі здійснюються на виконання відповідних доручень Департаменту міського благоустрою, зазначили комунальники.

    «Рішення про демонтажі незаконних ТС приймаються за підсумками інспекторських перевірок, які у переважній більшості засвідчують відсутність документів, які б дозволяли функціонування встановлених на вулицях Києва об’єктів», - додали у Київблагоустрої.

    Як повідомлялося, нещодавно комунальники прибрали нелегальні автокав’ярні, що були встановлені біля станції метро «Політехнічний інститут».

    Київ стихійна торгівля благоустрій МАФи
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