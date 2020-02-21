Наливайки, гаражі і кіоски з шаурмою: за три у Києві прибрали майже 60 МАФів (фото)
Демонтажі проведено після інспекторських перевірок
Протягом 17-19 лютого комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками тимчасових споруд прибрано 59 незаконних тимчасових об’єктів.
Про це повідомляє пресслужба Київблагоустрою.
Серед іншого, демонтажники прибрали наступні нелегальні тимчасові споруди:
- торгівельний павільйон на Повітрофлотському проспекті, 81,
- павільйон на вул. Теодора Драйзера, 1,
- незаконний гараж на вул. Західній, 11,
- незаконний павільйон з продажу фастфуду на вул. Маяковського, 26,
- кіоск на Милославській, 35,
- павільйон на вул. Львівській, 57,
- самовільно встановлену огорожу на вул. Болсуновській, 8А.
Всі демонтажі здійснюються на виконання відповідних доручень Департаменту міського благоустрою, зазначили комунальники.
«Рішення про демонтажі незаконних ТС приймаються за підсумками інспекторських перевірок, які у переважній більшості засвідчують відсутність документів, які б дозволяли функціонування встановлених на вулицях Києва об’єктів», - додали у Київблагоустрої.
Як повідомлялося, нещодавно комунальники прибрали нелегальні автокав’ярні, що були встановлені біля станції метро «Політехнічний інститут».