У Турчинова прокоментували чутки про вибух його автівки



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На місці вибуху автомобіля працювала слідчо-оперативна група Фото: Інформатор

Автомобіль, яким користується Турчинов, не вибухав, - заявила прес-секретар

Автомобіль, яким користується секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, не вибухав. Про це LIGA.net повідомила прес-секретар Турчинова Ганна Вахотська.

Вона зазначила, що в інтернеті почала поширюватися інформація з приводу нібито «замаху на життя секретаря РНБО України Олександра Турчинова і підриву його автомобіля».

«З цього приводу є повідомити наступне. Олександр Турчинов працює в звичайному режимі. Автомобіль, яким він користується, не вибухав. Вороги можуть не радіти», - сказала прес-секретар.

Нагадаємо, сьогодні близько 11-ї години на Оболоні вибухнула автівка. Внаслідок вибуху машини постраждав водій. У чоловіка незначні тілесні ушкодження, від госпіталізації він відмовився.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Оболонського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом замаху на вбивство.

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що автомобіль Audi, який вибухнув, тривалий час був у користуванні Олександра Турчинова. Проте зараз секретар РНБО пересувається на Toyota Land Cruiser 200.