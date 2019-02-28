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    У Турчинова прокоментували чутки про вибух його автівки

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    На місці вибуху автомобіля працювала слідчо-оперативна група - У Турчинова прокоментували чутки про вибух його автівки
    На місці вибуху автомобіля працювала слідчо-оперативна група
    Фото: Інформатор

    Автомобіль, яким користується Турчинов, не вибухав, - заявила прес-секретар

    Автомобіль, яким користується секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, не вибухав. Про це LIGA.net повідомила прес-секретар Турчинова Ганна Вахотська.

    Вона зазначила, що в інтернеті почала поширюватися інформація з приводу нібито «замаху на життя секретаря РНБО України Олександра Турчинова і підриву його автомобіля».

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    «З цього приводу є повідомити наступне. Олександр Турчинов працює в звичайному режимі. Автомобіль, яким він користується, не вибухав. Вороги можуть не радіти», - сказала прес-секретар.

    Нагадаємо, сьогодні близько 11-ї години на Оболоні вибухнула автівкаВнаслідок вибуху машини постраждав водій. У чоловіка незначні тілесні ушкодження, від госпіталізації він відмовився.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

    Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Оболонського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом замаху на вбивство.

    Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що автомобіль Audi, який вибухнув, тривалий час був у користуванні Олександра Турчинова. Проте зараз секретар РНБО пересувається на Toyota Land Cruiser 200.

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